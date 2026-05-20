Još jedan član srpskog žirija na Eurosongu oglasio se i rekao što misli o Lelekicama

Član srpskog stručnog žirija na Eurosongu, plesač i koreograf Ivan Mileusnić, oglasio se nekoliko dana nakon natjecanja zbog burnih reakcija koje je izazvala odluka da hrvatske predstavnice, grupa Lelek, od Srbije ne dobiju nijedan bod, iako je hrvatski žiri srpskom predstavniku dao 12 bodova, piše Index.

U objavi na društvenim mrežama pojasnio je kako funkcionira sustav glasovanja te iznio osobni dojam o njihovu nastupu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Žiri ne dodjeljuje bodove onako kako se to prikazuje u javnosti"

Mileusnić, inače suprug pjevačice Danijele Karić, naglasio je da članovi žirija ne odlučuju pojedinačno o tome kome će država dodijeliti bodove.

"Važno je da ljudi razumiju kako žiri ne 'dodjeljuje' bodove na način na koji se to često prikazuje u javnosti. Svaki član žirija dobije popis pjesama i rangira ih od 1. do 24. mjesta prema vlastitom profesionalnom dojmu. Tek nakon što se obrade sve pojedinačne rang-liste, sustav oblikuje konačne bodove države", pojasnio je.

Otkrio je i da se, prema njegovu osobnom mišljenju, hrvatski nastup našao među deset najboljih. Posebno je pohvalio vizualni dojam i vokalnu izvedbu grupe Lelek.

"Režija i cjelokupni scenski dojam bili su iznimno snažni, a u pojedinim trenucima ostavili su čak i jači dojam od same pjesme. Djevojke su nastup vokalno izvele vrlo profesionalno i na tome im iskreno čestitam", napisao je Mileusnić.

View this post on Instagram A post shared by Ivan Mileusnić (@ivanmileusnic)

"Eurovizija je natjecanje u glazbi, emocijama i umjetnosti"

Mileusnić je poručio i da mu je žao što se nakon glazbenog natjecanja više govori o sukobima i podjelama nego o samoj glazbi.

"Eurovizija je oduvijek bila natjecanje u glazbi, pjesmama, emocijama i umjetnosti. Onog trenutka kada glasovanje završi trebala bi prestati i cijela priča o podjelama", poručio je.

Oglasila se i druga imena iz srpskog žirija

Dodao je i da ni eventualnih 12 bodova iz Srbije ne bi promijenilo konačnog pobjednika natjecanja, nego bi Hrvatska zbog njih popravila plasman za tek jedno ili dva mjesta.

Prije njega oglasile su se još dvije članice srpskog žirija, Jelena Tomašević i Aleksandra Kovač.