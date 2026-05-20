Nogomet, ekipa i ljeto u Solinu: otvaraju se prijave za Pan Zlatni kup Solin 2026.

Ljeto u Solinu već godinama ima svoju dobro poznatu tradiciju. Čim krenu topliji dani, kreću i priče o ekipama, pojačanjima, kvartovskim rivalstvima i večerima provedenima uz mali nogomet, navijanje i druženje. Upravo zato vijest koju mnogi čekaju svake godine ponovno stiže među ljubitelje nogometa i dobre atmosfere – otvorene su prijave za Pan Zlatni kup Solin 2026.

Turnir koji već godinama okuplja zaljubljenike u mali nogomet iz Solina, Splita i okolice ove godine ulazi u novo poglavlje kroz partnerstvo Malonogometnog turnira Solin i Pan brenda, pod nazivom Pan Zlatni kup Solin 2026. Spoj lokalne sportske tradicije i brenda koji je dio brojnih druženja dodatno će podići atmosferu turnira koji iz godine u godinu privlači sve veći broj ekipa, ali i posjetitelja koji na Arapovac ne dolaze samo zbog nogometa. Jer ovdje se odavno ne igraju samo utakmice, nego stvaraju ljetne večeri ispunjene navijanjem, glazbom, hranom, druženjem i atmosferom kakvu samo dalmatinski malonogometni turniri mogu imati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od 11. lipnja igralište pored dvorane Arapovac ponovno će postati centar sportskih uzbuđenja, navijanja i druženja, uz bogat program, glazbu, hranu, piće i brojne nagrade za posjetitelje i natjecatelje. Organizatori i ove godine očekuju velik interes ekipa, a dodatni motiv sigurno je i vrijedan nagradni fond. U kategoriji mladih ekipe će igrati za glavnu nagradu od 6.000 eura, dok drugo i treće mjesto osvajaju 2.500 i 1.000 eura. Veteranske ekipe natjecat će se za 2.000, 1.000 i 500 eura.

Prijave za turnir otvorene su od 11. svibnja do 5. lipnja, a izvlačenje parova održat će se 6. lipnja.

“Pan Zlatni kup Solin nije samo turnir, nego događaj koji okuplja lokalnu zajednicu i stvara atmosferu kakvu mali nogomet u Dalmaciji zaslužuje. Drago nam je što je Pan dio priče koja svake godine okuplja sve generacije, od igrača i navijača do prijatelja i obitelji koji dolaze uživati u sportu, druženju i ljetnoj atmosferi”, poručuju iz Carlsberg Croatia.

Posebnu čar turniru daje upravo taj lokalni duh. Lokalne ekipe, poznata lica uz teren, komentiranje utakmica dugo u noć i atmosfera koja spaja sport i druženje razlog su zbog kojeg Pan Zlatni kup iz godine u godinu privlači sve više ljudi.

Prijave i dodatne informacije moguće je dobiti putem kontakata:

Kristijan – 091 9207 690

Domagoj – 092 3318 879

Sve novosti vezane uz turnir pratite na web stranici PAN-a i profilu @malonogometni_turnir_solin.