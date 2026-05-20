Grad Split za sportske priredbe i manifestacije izdvaja 250 tisuća eura: Novac dobiva 75 programa. Evo popisa

Grad Split donio je Zaključak o raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju sportskih priredbi i manifestacija u 2026. godini. Odluku potpisuje gradonačelnik Tomislav Šuta.

Riječ je o sredstvima koja se dodjeljuju na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programa i projekata iz Programa javnih potreba u sportu grada Splita za 2026. godinu, i to za programsku aktivnost "Potpore i pokroviteljstva nad natjecanjima i priredbama u 2026.".

Ukupno je za ovu namjenu iz gradskog proračuna osigurano 250.000 eura, a sredstva će biti isplaćena iz Proračuna Grada Splita za 2026. godinu, kroz Upravni odjel za sport i politike mladih, program "Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama".

Podržano 75 sportskih događaja

Prema odluci Grada, financijska sredstva odobrena su za ukupno 75 sportskih priredbi, manifestacija i natjecanja. Među njima su turniri, regate, memorijali, kampovi, natjecanja za djecu i mlade, manifestacije osoba s invaliditetom, ali i međunarodni sportski događaji. Najveće pojedinačne potpore, u iznosu od 10.000 eura, dobili su SPK CAF Europski institut za talente, obrazovanje, istraživanje i razvoj za HAIPER 2026., Splitski akademski sportski savez za FISU Svjetsko sveučilišno prvenstvo u jedrenju te NK Bili As Akademija Domagoj Balarin za Split International Veterans Cup.

Visoke potpore dobili su i Taekwondo klub Marjan za međunarodni tradicionalni turnir Dalmacija kup, kojem je odobreno 9.000 eura, Jedriličarski klub Mornar za Sušac 100*2 s 8.500 eura, Vaterpolski klub Jadran za program sportskih manifestacija s 8.000 eura, kao i Vaterpolo klub Mornar za European Conference Cup 2026. s također 8.000 eura.

Popis udruga i odobrenih iznosa

Splitskom autoklubu za 29. nagradu Malačke Sv. Dujam 2026. odobreno je 2.000 eura, dok Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju Sportko za Sportko Olimpijadu 2026. dobiva također 2.000 eura. Udruga boćara Branitelj Split i Braniteljska sportska udruga za programe obilježavanja praznika proizašlih iz Domovinskog rata uz rekreativne sportske aktivnosti dobivaju po 750 eura. Nogometnom klubu Pomak za Bačvice kup i NK DNK Talent za Kup Svetog Duje odobreno je po 500 eura.

Judo klub Split za 36. Međunarodni judo turnir Kup Jadrana dobiva 7.000 eura, Hrvački klub Split za organizaciju regionalnog prvenstva u hrvanju – Jadranska regija 3.400 eura, a Atletski sportski klub ASK za Uskrsni miting 4.000 eura. Ronilački klub Split za Kup RK Split u ronjenju na dah Sv. Nikola 5.12.2026. dobiva 3.000 eura, Skateboard klub KOLO za KOLO Skate Ligu mladih 2026. 1.500 eura, a Kuglački savez SDŽ za Međunarodni kuglački turnir Sv. Duje 2026. 1.000 eura.

Šahovskom klubu Brda Split za Split Chess Open – Chess festival 2026. odobreno je 6.000 eura, NK Spalato za program Dica Grada sporta – Split dobiva 1.000 eura, a Košarkaški klub Adriatic za Adriatic Cup – Split 2026. 7.000 eura. Kickboxing klub Mornar za Vanilla fight 2026. dobiva 2.000 eura, Golf klub Split 1700 za Oluja kup 2026. 1.000 eura, Judo klub Marjan za 5. Međunarodni judo kup Marjana 1.000 eura, dok Klub ritmičko sportske gimnastike Floramye za humanitarnu božićnu reviju i natjecanje "Floramye 2026" dobiva 800 eura.

Jedriličarski klub Zenta – Split za 31. Božićnu regatu krstaša dobiva 500 eura, a Udruga Naša balatura dobiva dvije potpore: 4.000 eura za Prvenstvo svita u balunu na skalini i 4.000 eura za Liga kup Grada Splita za mlade.

Triatlon klub Split za Dalmatia swimrun open Split 2026. dobiva 3.500 eura, Kickboxing klub Ameno za tradicionalno natjecanje 2026. 600 eura, Biljarski klub Alpha za "Diamond Alpha 9 Ball Split Open 2026." 1.000 eura, Klub Franje Split za "Ajmo na franje 2026." 400 eura, a Teniski rekreativci NapraviBreak za "Tenis – napravi break 2026." 500 eura. Hrvatski rukometni klub Krilnik, Spomen klub hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za Večer zahvalnosti "Na krilima vjere, Srcem za dom" dobiva 1.000 eura, Plivački omladinski športski klub POŠK za 33. Zlatni dupin 1.300 eura, Plesni klub Split za Kup RH za pojedince i sportske plesne parove 1.000 eura, a Hrvatsko planinarsko društvo Mosor dobiva 1.000 eura za Mosor film festival i 3.000 eura za Uspon 100 žena na vrh Mosora.

Od jedrenja i vaterpola do plesa, karatea i sporta osoba s invaliditetom

Judo klub Sokol za Kup Sirobuje 2026. dobiva 2.000 eura, Rukometni klub Split za Međunarodni memorijalni turnir Marin Curić 2026. 4.000 eura, Plesni klub Lambada za Dalmatian DanceSport 2026. 1.000 eura, a Paraodbojkaški klub Split za 20. Međunarodni turnir sjedeće odbojke Mediteran 2026. 3.000 eura.

Malonogometni klub Mertojak za Malonogometni turnir Sveti Josip Mertojak dobiva 500 eura, Mačevalački klub Split za FIE Seniorski svjetski kup "Kup Svetog Duje 2026." 4.500 eura, Udruga Split Hoops za Žnjan HOOPS 2026. 500 eura, a Jedriličarski klub Mornar dobiva dvije potpore: 7.500 eura za Palagruža 2026. Prvenstvo Hrvatske u ORC-u za dvojce i 8.500 eura za Sušac 100*2. Ženski akademski rukometni klub Split za Memorijalni rukometni turnir Dragica Mijač Palaversa dobiva 5.000 eura, Hrvatski veslački klub Mornar Split za Veslačku regatu Memorijal Perica Vlašić 2026. također 5.000 eura, dok Malonogometni klub Bačvice dobiva 3.000 eura za Uskršnji sportsko-muzički festival Baterije 2026. i 3.000 eura za Festival dice i zajedništva – Kup Gospe od Pojišana.

Udruga za sport i rekreaciju Djeca Bačvica dobiva 2.000 eura za Božićni festival sporta i pisme Kup sv. Stjepana 2026. Advent na Baterijama te 2.000 eura za Memorijalni nogometni turnir za djecu Kup Leopolda Mandića 2026.

Aeroklubu Split za Prvo državno prvenstvo RH u preciznom slijetanju jedrilicama odobreno je 1.000 eura, KROL Split za 9. Međunarodni turnir odbojke "Split open 2026." 3.000 eura, Udruzi za promicanje sporta i EU projekte No Limits za Split no limits summit 4.000 eura, a ŠRJ Uragan za World budo camp 2026. 4.000 eura. NK Poljičanin 1921 za 3. Memorijalni nogometni turnir Ivica Vuco – Drago Jukić dobiva 4.000 eura, Sportsko-penjački klub Marulianus za Kup RH u sportskom penjanju 4.000 eura, Karate klub Dalmacija za Split karate cup 2026. 4.000 eura, a Klub odbojke na pijesku Žnjan za Međunarodni turnir u odbojci na pijesku Split open 2026. 6.000 eura.

Tenis klub osoba s invaliditetom Split 2020. za Split Open 2026. dobiva 4.000 eura, Taekwondo savez Splitsko-dalmatinske županije za Međunarodno otvoreno županijsko prvenstvo 5.000 eura, a Muški taekwondo klub Marjan za Međunarodni memorijalni turnir "Vukovaru s ljubavlju" također 5.000 eura. Sportsko-rekreativno društvo Maars za Sportske korake dobrote dobiva 1.500 eura, ASK Split za Erste plavu ligu 3.000 eura, Kuglački klub Mertojak za Turnir 20 godina Mertojaka 2.000 eura, a Udruga za sport i rekreaciju Dalmaria Lacrosse Cup za 6. tradicionalni Dalmatia Lacrosse Cup 2026. 2.500 eura.

Ronilački klub RK PIK Mornar dobiva 4.000 eura za Kup Hrvatske u ronjenju na dah – bazenske discipline i 2.000 eura za Kup Hrvatske u ronjenju na dah, Mornarev Božićni kup. Boksački klub Pit Bull za 2. Boxing summer camp Split 2026. dobiva 2.000 eura, a Kickboxing klub Pit Bull za 9. Kickboxing summer camp Split 2026. 4.000 eura. Ženski rukometni klub Split 2010 za sportsku manifestaciju koja uključuje djecu, mlade, žene i osobe s invaliditetom dobiva 1.000 eura, a Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono Split za program "Zazvoni Splite! Sport koji pokreće, Zvono koje spaja!" 3.500 eura.

Vaterpolo klub Mornar, osim potpore za European Conference Cup, dobiva i 7.000 eura za Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu za kadete 2026.