Najvećem popisu izvođača festivala ULTRA Europe do sad pridružilo se 12 novih ekskluzivnih imena!

Kako se približava ovogodišnje izdanje festivala, raste i uzbuđenje među obožavateljima elektroničke glazbe iz cijelog svijeta koji s nestrpljenjem odbrojavaju do povratka u splitski Park Mladeži od 10. do 12. srpnja 2026. godine. Zahvaljujući kontinuiranom osluškivanju publike i praćenju globalnih glazbenih trendova, ULTRA Europe i ove godine podiže ljestvicu te nakon spektakularne najave Calvina Harrisa, čiji se dolazak već sada smatra jednim od najekskluzivnijih festivalskih trenutaka europske sezone, otkriva novo veliko pojačanje line upa. Čak 13 novih izvođača pridružuje se impresivnoj festivalskoj postavi i donosi snažan presjek najaktualnijih imena globalne elektroničke scene. U Split tako stižu Hardwell, Armin van Buuren, DJ Snake, Afrojack, Adam Beyer, Jamie Jones, CamelPhat, Oliver Heldens, Subtronics i Nico Moreno, a lineup će dodatno upotpuniti HALŌ i Maddix. Podrška domaće publike nikad nije bila veća, a to potvrđuje i činjenica da su ulaznice faze 1 u prodaji još samo danas u sustavu Entrio.

Festival je do sada ugostio tisuće nastupa najvećih svjetskih imena elektroničke glazbe, dok je atmosferu u Splitu uživo doživjelo više od milijun i pol posjetitelja iz cijelog svijeta. Energija festivala odavno nadilazi same festivalske dane, nastupi i nezaboravni trenuci s ULTRA pozornica kontinuirano ostvaruju stotine milijuna pregleda na digitalnim platformama, dodatno potvrđujući status ULTRA Europe kao jednog od najutjecajnijih i globalno najpraćenijih festivala elektroničke glazbe današnjice. Ovogodišnji line up pritom dodatno potvrđuje snagu i ekskluzivnost festivala. Martin Garrix u Split stiže usred velike svjetske turneje i rasprodanih arena povodom novog albuma, dok John Summit dolazi nakon objave novog albuma i globalne turneje koja ga je učvrstila među najtraženijim imenima suvremene scene. Brojni nastupi ovogodišnjeg izdanja ekskluzivni su za regiju, a bez ULTRA Europe publika u Hrvatskoj mnoge od ovih izvođača ne bi imala priliku gledati uživo bez putovanja na najveće svjetske festivale i destinacije.

Publika s nestrpljenjem očekuje povratak Hardwella, nizozemske EDM ikone i jednog od najvažnijih izvođača u povijesti ULTRA festivala. Poznat po hitovima “Spaceman” i “Apollo”, Hardwell posljednjih godina osvaja svjetsku publiku moćnim spojem big room i techno zvuka te rasprodanim nastupima na najvećim festivalskim pozornicama. Snažan dio ULTRA ostavštine već godinama je i Armin van Buuren, nizozemska trance legenda i višestruki osvajač DJ Mag Top 100 DJs titule. Armin ove godine obilježava 25 godina projekta “A State of Trance”, uz novo izdanje “A State of Trance 2026”, službenu himnu “Always You” i veliku svjetsku turneju koja dodatno potvrđuje njegov kultni status na elektroničkoj sceni. Veliko uzbuđenje među Ultranautima izazvao je i dolazak DJ Snakea, francuskog hitmakera poznatog po globalnim megahitovima “Lean On”, “Taki Taki” i “Turn Down for What”. Na festivalsku pozornicu vraća se i Afrojack, nizozemski producent i dobitnik Grammyja koji je ove godine na festival ULTRA Miami predstavio novu suradnju “Awake Tonight” s Davidom Guettom i Siom, čime je ponovno spojio jedan od najuspješnijih EDM tandema posljednjeg desetljeća.

Posebno uzbuđenje za ljubitelje underground i house zvuka je dolazak Jamie Jones, jednog od najutjecajnijih imena suvremene house scene i tvorca globalno poznatog projekta Paradise koji će ove godine kroz novo poglavlje “Paradise: Starship Eden” ponovno dominirati i Ibizom. Svoju techno viziju u Split donijet će i Adam Beyer, švedska techno ikona i osnivač Drumcodea, izdavačke koće koja je postala sinonim za modernu techno eru i jedna od najvažnijih platformi elektroničke glazbe posljednjih desetljeća koja ove godine obilježava 30 godina. Britanski duo CamelPhat vraća se na veliku festivalsku scenu nakon još jedne uspješne svjetske turneje i niza velikih nastupa, a publika ih najbolje poznaje po Grammy nominiranom hitu “Cola” i prepoznatljivom melodic house zvuku. Među izvođačima koji će dodatno proširiti glazbeni spektar ovogodišnjeg line upa nalazi se i Oliver Heldens, nizozemski producent koji je kroz future house projekt, ali i svoj alter ego HI-LO, uspješno povezao mainstream festivalsku energiju i underground elektroničku scenu uz novi singl “Run” i velike festivalske nastupe diljem svijeta.

Veliko pojačanje ovogodišnjeg line upa stiže i za ljubitelje bass i hard techno zvuka. Subtronics, jedno od najtraženijih imena američke bass scene, u Split dolazi nakon iznimno uspješne “Tesseract” ere i velikih festivalskih nastupa kojima je posljednjih godina postao jedan od vodećih izvođača moderne dubstep produkcije. ovogodišnjeg line upa. Francuski producent Nico Moreno posljednjih godina etablirao se kao jedno od najbrže rastućih imena europske hard techno scene. Njegovi intenzivni setovi osvojili su najveće techno festivale i underground publiku diljem svijeta, a dolazak u Split dodatno potvrđuje snažan fokus ovogodišnjeg izdanja na najaktualnije globalne techno trendove.

Ovogodišnji lineup dodatno upotpunjuju i HALŌ te Maddix. Maddix posljednjih godina slovi za jedno od najbrže rastućih imena europske festivalske scene zahvaljujući prepoznatljivom spoju techno i big room zvuka te velikim nastupima na najvećim svjetskim festivalima. Veliku pažnju publike privlači i projekt HALO, novo progressive house supergrupno okupljanje koje čine članovi sastava Third Party, Matisse & Sadko i DubVision, a koje je posljednjih mjeseci izazvalo veliki interes globalne festivalske publike i ljubitelja melodic zvuka.

Cijena trodnevnih festivalskih ulaznica za građane u regiji u fazi 1 još danas iznosi 120€, a od sutra će cijena iste biti 135€. Za trodnevnu VIP ulaznicu potrebno je izdvojiti 299€. Više se informacija može pronaći na internetskoj stranici sustava Entrio,

Više od sto tisuća posjetitelja ponovno će se okupiti pod okriljem ULTRA Europe, festivala koji spaja vrhunsku produkciju, svjetsku DJ elitu i spektakularan ambijent mediteranske obale - sve to u jednoj od najsigurnijih destinacija na svijetu. Ovog ljeta festival će ponovno zauzeti središnje mjesto na karti najvažnijih glazbenih događanja, a organizatori najavljuju kako još uzbudljivih novosti slijedi u tjednima koji dolaze.

