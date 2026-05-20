Tajni Agent 010 stiže u Split: Filmski serijal u kojem glavne uloge nose mladi s invaliditetom

U utorak, 26. svibnja u 18 sati, u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu bit će održana projekcija filmova iz serijala Tajni Agent 010, jedinstvenog akcijsko-komičnog filmskog projekta u kojem glavne uloge nose mladi s invaliditetom i teškoćama.

U ime autorske i glumačke ekipe na splitskoj projekciji sudjelovat će Helga Paškvan, voditeljica programa, koja će publici predstaviti serijal, proces rada i nastanak ovih neobičnih, duhovitih i vrlo živih filmova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tajni Agent 010 nastaje kroz rad Udruge Spirit iz Rijeke i povezan je s inkluzivnim filmskim radionicama koje mladima otvaraju prostor za glumu, humor, improvizaciju i stvaranje vlastitih filmskih likova. Do sada je snimljeno pet filmova, a upravo počinju pripreme za šestu epizodu, koja će se u prepoznatljivom tonu serijala poigrati žanrom — ovaj put kroz parodijski “erotski triler”.

Serijal je kroz godine cameo ulogama i podrškom okupio brojna poznata imena, među kojima su Šajeta, Mile Kekin, Krešimir Mišak, Asim Ugljen, Mario Kovač, Goran Navojec, Enis Bešlagić i drugi.

Gdje god se pojave, Agenti izazivaju odlične reakcije publike — pa su, unatoč imenu, sve manje tajni. Filmovi spajaju krimi-zaplet, akcijsku parodiju, apsurdni humor i inkluzivni pristup koji ne tretira osobe s invaliditetom kao pasivne sudionike, nego kao glavne nositelje priče, karaktera i komedije.

U sklopu splitskog gostovanja, u prijepodnevnom terminu bit će održana i projekcija programa festivala Uhvati Film, namijenjena školama, ali otvorena i drugim zainteresiranima.

Proces nastanka nove epizode serijala može se podržati donacijom ili na drugi način putem stranice OVDJE.