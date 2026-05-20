Splitski bend zasvirao u kultnom londonskom klubu gdje su nastupali Dylan i Oasis

Splitski bend New Gondoliers nastupio je prošlog četvrtka u kultnom londonskom klubu The Water Rats, mjestu koje zauzima posebno mjesto u povijesti svjetske glazbene scene.

Klub smješten u srcu Londona, u četvrti Kings Cross, ugostio je brojne glazbene velikane. Upravo ondje Bob Dylan imao je svoj prvi nastup u Ujedinjenom Kraljevstvu 1962. godine, dok su tamo prve londonske koncerte održali i Oasis te The Pogues.

New Gondoliers londonskoj su publici predstavili svoj posljednji album “Art Cartel”, koji je masterirao legendarni producent Howie Weinberg, dobitnik čak 20 nagrada Grammy. Weinberg je album opisao riječima: “a really cool album! Very vibey and fun!”.

Album “Art Cartel” brojni domaći glazbeni kritičari svrstili su među najbolja hrvatska izdanja 2025. godine, a bend je u Londonu predstavio svoj prepoznatljivi spoj americane i mediteranskog art popa.

U publici su bila i poznata imena splitske rock i blues scene – Dragan Kotarac Charli, Petar Krstanović i Goran Pinterić Pinta.

Bend je nastupio u sastavu: Alen Čelić (gitara i vokal), Veljko Popović (bubnjevi), Rudi Vučemilović (bas gitara) i Duje Ružičić (truba). Iste večeri nastupio je i londonski bend Subtitles.

Londonski koncert dio je aktualne turneje New Gondoliersa, koja se ovoga tjedna nastavlja nastupima u Osijeku i Vinkovcima.