15:00 je sati, u Splitu gori javna rasvjeta

Iako je u Splitu danas oko 15 sati bilo vedro, sunčano i ugodnih 20 stupnjeva, na Istočnoj obali mogao se vidjeti pomalo neobičan prizor - javna rasvjeta bila je upaljena usred bijela dana.

Dok su građani šetali rivom i uživali u pravom proljetnom vremenu, lampe uz prometnicu uredno su svijetlile kao da je pao mrak. Prizor nije promaknuo prolaznicima, od kojih su neki situaciju komentirali uz dozu ironije.

Nije poznato radi li se o kvaru, testiranju sustava ili jednostavno zaboravljenom isključivanju rasvjete, no scena je mnogima zapela za oko.