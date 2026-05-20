Tko će voditi splitsku Turističku zajednicu? Banovina bi na čelu najradije vidjela Natašu Bušić

Turistička zajednica grada Splita raspisala je natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice, na mandat od četiri godine i uz puno radno vrijeme. Natječaj je službeno objavljen 11. svibnja 2026. godine na stranicama TZ-a Split, a rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana nakon objave, što znači da je istekao 19. svibnja 2026. godine.

Što se traži od kandidata?

Od kandidata se, prema službenim uvjetima natječaja, traži završen odgovarajući diplomski sveučilišni ili stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stečenoj stručnoj spremi ili najmanje dvije godine iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu.

Kandidati moraju poznavati jedan strani jezik, znati raditi na računalu te priložiti prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Splita. Za funkciju direktora potreban je i položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Ipak, na natječaj se mogu javiti i kandidati koji ga još nemaju, ali bi ga, u slučaju imenovanja, morali položiti u roku od godine dana od stupanja na dužnost.

Tko su kandidati?

Kako doznajemo, Banovina na čelnoj poziciji splitske Turističke zajednice najviše želi Natašu Bušić, dugogodišnju djelatnicu Hrvatske gospodarske komore Split. Ipak, odluka još nije donesena. Vrijedi napomenuti i da Bušić nije članica nijedne političke stranke.

Na natječaj se javila i Alijana Vukšić, još uvijek aktualna direktorica Turističke zajednice grada Splita, koja time želi ostati na poziciji koju obnaša već niz godina. Među kandidatima je i Ante Tonči Šundov, nekadašnji vlasnik K5 televizije. Njegovo ime u splitskoj javnosti ranije se vezalo uz slučaj gradskih prostora u Koteksovu neboderu, koje je prenamijenio u hostel bez dozvole Grada, nakon čega je iz tog prostora bio i deložiran.

Odluku donosi Turističko vijeće

Odluku o novom direktoru ili direktorici donijet će Turističko vijeće Turističke zajednice grada Splita, na čijem je čelu Tomislav Šuta, predsjednik Turističke zajednice grada Splita i gradonačelnik Splita. Službene stranice TZ-a Split navode Šutu kao predsjednika Turističke zajednice, a u sastavu Turističkog vijeća također je naveden kao predsjednik.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor, nakon čega će Turističko vijeće odlučiti tko će u iduće četiri godine voditi jednu od najvažnijih turističkih institucija u gradu.