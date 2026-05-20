Na Kmanu se organizira akcija darivanja krvi: Poziv svim građanima dobre volje

Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Split i KDDK Kman organiziraju novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak, 21. svibnja.

Akcija će trajati od 10 do 14 sati u prostorijama crkve Pomoćnice kršćana na Kmanu, na adresi Prilaz pomoćnice kršćana 3.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Organizatori pozivaju sve građane dobre volje da se odazovu u što većem broju i sudjeluju u ovoj humanoj akciji kojom se spašavaju ljudski životi. Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Gradskog društva Crvenog križa Split.