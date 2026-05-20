FOTO Opća vježba Lučke uprave Split održana na operativnoj obali tvornice cementa Sv. Juraj

Lučka uprava Split i Policijska uprava splitsko-dalmatinska održale su opću vježbu na obali tvornice cementa Sv. Juraj usmjerenu na zaštitu lučkih postrojenja i brodova od sigurnosnih prijetnji.

Vježba je za cilj imala provjeriti sustav rukovođenja u kriznim situacijama, tehničku ispravnost komunikacijskih sustava te stvarno vrijeme reakcije svih službi koja se odnosi na takve situacije. Scenarij vježbe predvidio je ugrozu na brodu u međunarodnom prometu privezanom uz obalu tvornice cementa Sv. Juraj, pri čemu tijekom opskrbe pogonskim gorivom dolazi do iskrenja na električnoj instalaciji smještenoj u blizini tankova s gorivom. Sukladno predviđenim sigurnosnim protokolima, zapovjednik broda obustavlja sve operacije, oglašava brodsku sirenu za napuštanje broda te naređuje hitnu evakuaciju posade zbog opasnosti od eksplozije tankova. Nakon provedene evakuacije i vježbe gašenja požara procjenjuje se razina ugroze po živote članova posade i zaposlenika Cemexa.

"Pripremom i provedbom ovako složenih vježbi ne samo da osiguravamo učinkovitost postojećeg sustava, nego jačamo znanja, koordinaciju i organiziranost za postupanje u mogućim kriznim situacijama te unapređujemo spremnost za brzu i učinkovitu reakciju ako do takvih događaja ikada dođe", rekao je Petar Pleština, voditelj sigurnosnih i općih poslova Cemexa Hrvatska.

Luke su obvezne izvoditi opsežnu sigurnosnu vježbu najmanje jednom u osamnaest mjeseci kako bi se osigurala učinkovita provedba odredbi Plana sigurnosti luka te zaštitila lučka postrojenja i brodovi od sigurnosnih prijetnji.

Uz službe Lučke uprave i PU splitsko-dalmatinske, u ovoj su vježbi sudjelovale službe Centra 112, Lučke kapetanije Split, MRCC-Rijeka i Ciana. S obzirom na to da je sigurnost na radu prvi prioritet poslovanja Cemexa, tvrtka redovno provodi vježbe i simulacije opasnih situacija u suradnji s nadležnim službama. Protupožarne vježbe u suradnji s dobrovoljnim vatrogasnim društvima ili vježbe spašavanja sa HGSS-om pomažu očuvati najvišu razinu sigurnosti u pogonima i pripremljenost na iznenadne događaje koji mogu ugroziti život i zdravlje zaposlenika Cemexa, ali i drugih dionika poput kooperanata i članova lokalne zajednice.