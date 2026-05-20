VIDEO Vaha se oprostio od nogometa, plakao je cijeli stadion i svi kod kuće

Legendarni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić emotivno se oprostio od trenerske karijere na stadionu FC Nantes, kluba u kojem je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener.

Halilhodžić (74) vratio se iz mirovine kako bi pokušao spasiti Nantes od ispadanja iz francuske prve lige, no u tome nije uspio. Klub je ispao prije posljednjeg kola prvenstva, pa je domaći susret protiv Toulouse FC bio bez rezultatskog značaja, ali zato prepun emocija.

Navijačka skupina Brigade Loire na stadion je ušla čak 45 minuta prije početka utakmice te zvižducima dočekala igrače Nantesa zbog katastrofalne sezone. No atmosfera se potpuno promijenila kada je došao trenutak oproštaja legendarnog trenera.

Na kraju zagrijavanja igrači i stručni stožer napravili su špalir za Halilhodžića, dok su ga na centru travnjaka dočekali sin i dvoje unučadi. Cijeli stadion ispratio ga je ovacijama, a domaći ultrasi skandirali su njegovo ime.

Na snimci koju je Nantes objavio vidi se kako Halilhodžić jedva zadržava emocije dok pozdravlja stadion i igrače. Legendarni trener u jednom trenutku zaplakao je pred tisućama navijača koji su mu odali posljednju počast.

