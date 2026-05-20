Preminuo Ivan Pavlović, dugogodišnji čelnik Luke Ploče: "Naš kapetan otišao je na svoju posljednju plovidbu"

Preminuo je Ivan Pavlović, bivši direktor i predsjednik Uprave Luke Ploče d.d., čovjek koji je gotovo tri desetljeća bio na čelu jedne od najvažnijih hrvatskih luka. Pavlović je Luku Ploče vodio od početka rujna 1990. godine do 2019., uz iznimku jednogodišnjeg razdoblja kada je u Vladi Republike Hrvatske, za vrijeme predsjednika Franje Tuđmana, obnašao dužnost ministra pomorstva, prometa i veza.

Kapetan duge plovidbe koji je život vezao uz luku

Ivan Pavlović rođen je 14. ožujka 1953. godine u Studencima u Bosni i Hercegovini. Pomorski fakultet, smjer nautika, završio je u Dubrovniku, stekavši zvanje kapetana duge plovidbe. Nakon završetka obrazovanja plovio je na komercijalnim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe. Od 1980. do 1990. godine radio je kao lučki peljar, odnosno šef peljarske službe.

Godine 1990. preuzeo je upravljanje Lukom Ploče, i to u razdoblju velikih promjena, uključujući preoblikovanje iz društvenog poduzeća u dioničko društvo. Od 2012. do 1. veljače 2019. obnašao je dužnost predsjednika Uprave Luke Ploče d.d.

Luka Ploče: "Naš kapetan otišao je na svoju posljednju plovidbu"

Od Ivana Pavlovića oprostila se i Luka Ploče d.d., emotivnom objavom u kojoj su istaknuli njegovu dugogodišnju predanost razvoju luke i grada Ploča. "Naš kapetan otišao je na svoju posljednju plovidbu", poručili su iz Luke Ploče.

U objavi su podsjetili da je Pavlović u luku stigao prije više od četrdeset godina te da je kormilo kompanije preuzeo u jednom od najtežih trenutaka hrvatske povijesti, uoči Domovinskog rata. "Kroz gotovo tri desetljeća na čelu kompanije ispisao je stranice koje neće biti zaboravljene", naveli su.

"Luka nije samo posao, luka je emocija"

Iz Luke Ploče istaknuli su da će ga pamtiti po viziji, odlučnosti i predanosti razvoju luke i grada, ali i po spremnosti da pomogne ljudima koji su radili u luci ili su s njom bili povezani. Posebno su izdvojili njegove riječi iz jednog od posljednjih intervjua, snimljenog za dokumentarni film o njemu i luci: "Luka nije samo posao za mene, luka je prije svega emocija za mene."

Kako su poručili, te riječi danas najbolje opisuju čovjeka koji je svim srcem živio ono što je radio. "S dubokom tugom i poštovanjem opraštamo se od Ivana Pavlovića, čovjeka koji je zauvijek obilježio ovu luku, ovaj grad i sve nas koji smo ga poznavali. Iskrenu sućut upućujemo njegovoj obitelji i svima kojima će nedostajati. Mirno plovi, kapetane", objavila je Luka Ploče d.d.

Posljednji ispraćaj Ivana Pavlovića održat će se u četvrtak, 21. svibnja 2026. godine, u 17 sati na mjesnom groblju Laniština u Pločama. Izrazi sućuti obitelji primat će se na groblju od 16 sati.