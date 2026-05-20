Split u lipnju ponovno postaje središte svjetskih borilačkih sportova

Split će od 5. do 7. lipnja 2026. godine ponovno biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih međunarodnih događaja borilačkih sportova u ovom dijelu Europe – World Budo Campa 2026. Riječ je o manifestaciji koja već više od dva desetljeća povezuje vrhunski sport, edukaciju, humanost i međunarodno prijateljstvo, a ovogodišnje izdanje najavljuje se kao jedno od najvećih i najvažnijih dosad.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program počinje svečanom Kućom slave u Hotelu Park

Ovogodišnji program započet će u petak, 5. lipnja, svečanim 13. izdanjem Međunarodne Kuće slave borilačkih sportova, koje će se održati u prestižnom Hotelu Park Split.

Upravo je Međunarodna Kuća slave tijekom godina postala zaštitni znak cijelog projekta i jedan od najintrigantnijih događaja borilačke scene u regiji. Kroz proteklih dvanaest izdanja Split su posjećivala neka od najvećih imena svjetskih borilačkih sportova – od K-1 i MMA legendi do višestrukih olimpijskih i svjetskih prvaka, vrhunskih trenera i majstora različitih stilova. Među ambasadorima i gostima događaja bili su i borilački velikani poput Alistaira Overeema i Ernesta Hoosta, dok su prethodnih godina priznanja dobivali brojni europski i svjetski prvaci iz karatea, kickboxinga, MMA-a, jujitse i grapplinga.

Više od 10.000 sportaša iz 53 države

Organizatori iz JJK Uragan ističu kako je upravo međunarodna reputacija ono što World Budo Camp izdvaja od drugih sličnih događaja. Od 2010. godine kroz kampove, turnire i programe Kuće slave u Splitu je sudjelovalo više od 10.000 sportaša iz čak 53 države svijeta.

Samo prošlogodišnje izdanje okupilo je više od 380 sudionika kroz trodnevni program, dok je 2024. godine u Splitu tijekom manifestacije boravilo čak 510 sportaša iz brojnih europskih i vaneuropskih zemalja. Posebnu težinu događaju daje i činjenica da se kontinuirano održava pod pokroviteljstvom važnih institucija, među kojima su Predsjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Grad Split, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Turistička zajednica grada Splita.

Bogat trodnevni sportski i edukativni program

World Budo Camp 2026. ponovno će ponuditi bogat trodnevni program koji uključuje interaktivne treninge, seminare, radionice, stručna predavanja i prezentacije različitih borilačkih disciplina. U Split se očekuje dolazak renomiranih instruktora i sportskih imena iz Hrvatske i inozemstva, kao i više stotina sportaša svih uzrasta iz više država svijeta. Manifestaciju će, prema najavama, pratiti i velik broj posjetitelja iz javnog i društvenog života.

Uz sportski i edukativni dio, sudionike očekuju odlična atmosfera, večernja druženja i prepoznatljiva mediteranska energija Splita, zbog čega mnogi ovaj događaj opisuju kao jedinstven spoj sporta, edukacije i prijateljstva. World Budo Camp već godinama nije samo sportski događaj. Jedna od njegovih najvećih vrijednosti krije se u snažnoj humanitarnoj dimenziji. Organizatori će i ove godine poseban naglasak staviti na pomoć splitskoj Udruzi Anđeli, koja skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju. Projekt "Noć Anđela" kroz godine je postao emotivni simbol cijele manifestacije i jedan od razloga zbog kojih brojni svjetski borilački velikani redovito dolaze u Split kako bi pružili podršku ovoj humanitarnoj priči.

Split potvrđuje status važne europske borilačke destinacije

S obzirom na dosadašnji rast projekta, njegov međunarodni ugled i sve veći interes borilačke zajednice, World Budo Camp 2026. već se sada najavljuje kao jedno od najznačajnijih izdanja dosad.

Manifestacija će još jednom potvrditi Split kao jednu od važnijih europskih destinacija borilačkih sportova, ali i kao grad koji kroz sport uspješno spaja natjecanje, edukaciju, prijateljstvo i humanost.