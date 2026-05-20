Ninčević nakon susreta s građanima: "Razgovori nisu uvijek ugodni, ali izlazak među ljude nema alternativu"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević osvrnuo se na društvenim mrežama na posjet mjesnom odboru Sveti Kajo, istaknuvši kako razgovori s građanima nisu uvijek jednostavni ni ugodni, ali da smatra kako političari moraju biti među ljudima.

“Susreti i razgovori s građanima budu korisni i afirmativni, ali ne budu baš svaki put ‘ugodni’ za gradonačelnika”, napisao je Ninčević.

“Ljudi dolaze sa svojim problemima, prijedlozima, ali upućuju i opravdane kritike”, poručio je.

Istaknuo je i da za njega “izlazak iz komfora ureda i dolazak među građane nema alternative”.

Uz objavu je pozvao građane da pogledaju osvrt na njegov posjet mjesnom odboru Sveti Kajo.