NATO podigao borbene avione zbog sumnjive letjelice, litavski državni vrh premješten u skloništa

U glavnom gradu Litve Vilniusu proglašena je zračna uzbuna nakon što je u blizini granice otkrivena sumnjiva bespilotna letjelica. Zbog sigurnosne prijetnje aktivirana je NATO-ova misija zaštite zračnog prostora, a predsjednik i premijerka premješteni su na sigurno.

Vojska pozvala građane u skloništa

Oružane snage Litve izdale su zračnu uzbunu u Vilniusu nakon dojave o sumnjivoj bespilotnoj letjelici u blizini državne granice. Litavska vojska pozvala je građane da se odmah sklone.

"Zračna uzbuna! Odmah se uputite u sklonište ili sigurno mjesto", objavila je vojska, prenosi litavski javni servis LRT. Istodobno je aktivirana NATO-ova misija zaštite zračnog prostora, a u pripravnost su podignuti saveznički borbeni zrakoplovi.

Predsjednik i premijerka premješteni na sigurno

Zbog sigurnosne prijetnje litavske vlasti poduzele su mjere zaštite državnog vrha. Savjetnik predsjednika Frederikas Jansonas potvrdio je da su predsjednik Gitanas Nausėda i zaposlenici predsjedničkog ureda premješteni na sigurnu lokaciju. Glasnogovornik vlade Ignas Dobrovolskas potvrdio je da je i premijerka Inga Ruginienė sklonjena u sklonište.

Uzbuna je izazvala poremećaje i u prometu. Litavske vlasti privremeno su obustavile željeznički promet u dijelovima zemlje, a putnici na području vilnjuškog okruga, kao i oni na glavnom željezničkom kolodvoru u Vilniusu, evakuirani su u skloništa.

Za sada nema službenih informacija o podrijetlu bespilotne letjelice. Nije potvrđeno ni je li dron ušao u litavski zračni prostor.

Incident na istočnom krilu NATO-a

Incident se dogodio u trenutku pojačanih napetosti na istočnom krilu NATO-a, posebno zbog rata u Ukrajini i sve češćih sigurnosnih incidenata s bespilotnim letjelicama u blizini granica članica Saveza. Litva graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom i Bjelorusijom te posljednjih godina često upozorava na rast sigurnosnih prijetnji u regiji.

⚡️ Public transport in Vilnius has been stopped due to an air raid alert A red level of danger has been declared in the Vilnius region. Residents of Lithuania’s capital have been advised to take shelter in safe locations and follow emergency service instructions. Lithuanian… pic.twitter.com/kKS31QIrkt — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026