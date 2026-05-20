NATO podigao borbene avione zbog sumnjive letjelice, litavski državni vrh premješten u skloništa

Evakuirani putnici, promet privremeno obustavljen

U glavnom gradu Litve Vilniusu proglašena je zračna uzbuna nakon što je u blizini granice otkrivena sumnjiva bespilotna letjelica. Zbog sigurnosne prijetnje aktivirana je NATO-ova misija zaštite zračnog prostora, a predsjednik i premijerka premješteni su na sigurno.

Vojska pozvala građane u skloništa

Oružane snage Litve izdale su zračnu uzbunu u Vilniusu nakon dojave o sumnjivoj bespilotnoj letjelici u blizini državne granice. Litavska vojska pozvala je građane da se odmah sklone.

"Zračna uzbuna! Odmah se uputite u sklonište ili sigurno mjesto", objavila je vojska, prenosi litavski javni servis LRT. Istodobno je aktivirana NATO-ova misija zaštite zračnog prostora, a u pripravnost su podignuti saveznički borbeni zrakoplovi.

Predsjednik i premijerka premješteni na sigurno

Zbog sigurnosne prijetnje litavske vlasti poduzele su mjere zaštite državnog vrha. Savjetnik predsjednika Frederikas Jansonas potvrdio je da su predsjednik Gitanas Nausėda i zaposlenici predsjedničkog ureda premješteni na sigurnu lokaciju. Glasnogovornik vlade Ignas Dobrovolskas potvrdio je da je i premijerka Inga Ruginienė sklonjena u sklonište.

Uzbuna je izazvala poremećaje i u prometu. Litavske vlasti privremeno su obustavile željeznički promet u dijelovima zemlje, a putnici na području vilnjuškog okruga, kao i oni na glavnom željezničkom kolodvoru u Vilniusu, evakuirani su u skloništa.

Za sada nema službenih informacija o podrijetlu bespilotne letjelice. Nije potvrđeno ni je li dron ušao u litavski zračni prostor.

Incident na istočnom krilu NATO-a

Incident se dogodio u trenutku pojačanih napetosti na istočnom krilu NATO-a, posebno zbog rata u Ukrajini i sve češćih sigurnosnih incidenata s bespilotnim letjelicama u blizini granica članica Saveza. Litva graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom i Bjelorusijom te posljednjih godina često upozorava na rast sigurnosnih prijetnji u regiji.

