Glisirali preblizu kupača u popularnoj hvarskoj uvali, obojica odmah kažnjena

Policijski službenici Postaje pomorske policije Split jučer su u akvatoriju otoka Hvara sankcionirali dvojicu muškaraca zbog nepropisnog glisiranja preblizu obali.

Prvi slučaj zabilježen je oko 11.30 sati u uvali Ždrilca, gdje je posada službenog plovila uočila gliser koji je plovio na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Utvrđeno je da je plovilom upravljao 55-godišnji hrvatski državljanin, koji je prekršajno kažnjen.

Samo 45 minuta kasnije, također u uvali Ždrilca, policija je zatekla još jedno plovilo u glisiranju preblizu obali. Njime je upravljao 53-godišnji njemački državljanin, koji je također sankcioniran.

Obojici je izrečena novčana kazna od 400 eura zbog kršenja odredbi Pomorskog zakonika.

Iz policije podsjećaju da motorne brodice, jet ski plovila i slična plovila smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, i to samo na područjima gdje glisiranje nije zabranjeno.

Posebno apeliraju na sve sudionike pomorskog prometa da poštuju pravila sigurnosti na moru, vode računa o vremenskim uvjetima te da nikada ne upravljaju plovilima pod utjecajem alkohola ili opijata.

Policija je najavila nastavak svakodnevnih kontrola na moru tijekom turističke sezone.