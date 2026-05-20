Rosandić (Centar) oplela po novom ravnatelju Žnjana: “Teško da sam o ičemu ima pojma”

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić oglasila se na društvenim mrežama nakon što se na Žnjanu pojavio višetonski kamion na prostoru predviđenom za pješake.

U objavi je upozorila kako se radi o pješačkoj zoni u kojoj, smatra, nema mjesta teškim vozilima.

“Kad budete čitali o raspuklom betonu na Žnjanu, imajte na umu da je Žnjan pješačka zona. Na njoj nema mjesta vozilima”, napisala je Rosandić.

Posebno je izdvojila jutrošnji prolazak kamiona šetnicom.

“Jedan od primjera vozila kojima nije mjesto na Žnjanu jest i ovaj višetonski kamion koji se jutros našao na šetnici”, navela je.

Rosandić tvrdi da takva vozila oštećuju podlogu i predstavljaju opasnost za građane, osobito djecu.

“Ovakva vozila oštećuju podlogu i ugrožavaju šetače, a to su velikim dijelom djeca koja trče za loptama i igračkama”, poručila je.

U objavi je prozvala i novo vodstvo Žnjana.

“Očekujem od novog ravnatelja, koji je dobio Žnjan, da odmah reagira... ako mu Lidija Bekavac i Šuta dopuste. Teško da on sam o ičemu ima pojma”, napisala je Rosandić.