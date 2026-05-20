Ubojici iz Drniša je bilo dosuđeno psihijatrijsko liječenje. Terapiju mu nikad nisu propisali

Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, sudac istrage šibenskog Županijskog suda odredio je sinoć istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Osumnjičeni je prethodno ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, kamo je doveden pod jakim mjerama osiguranja i u pratnji specijalne policije naoružane dugim cijevima.Priznao ubojstvo, ali nije pokazao kajanje

Prema neslužbenim informacijama, Aleksić je tijekom dvosatnog ispitivanja u Državnom odvjetništvu priznao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje.

Navodno je odgovarao na sva pitanja, a spominjalo se i da ubijeni Luka Milovac nije bio osoba koju je planirao usmrtiti.

Došlo je i do promjene u obrani, jer je odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti iz nepoznatih razloga odustao od slučaja, pa mu je sud dodijelio novu odvjetnicu.

Nije imao propisanu terapiju iako mu je bila dosuđena mjera obavezno psihijatrijskog liječenja

Aleksić je sada u šibenskom zatvoru gdje je već proveo najmanje šest godina. Iz pravosudnih izvora doznaje se da ga za to vrijeme tamo nitko nije posjetio.

Zanimljivo je da nije imao propisanu nikakvu terapiju iako mu je bila dosuđena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja zajedno s kaznom za ubojstvo 22-godišnjakinje 1994. godine, doznaje Index.

Bio u samici, mali krug ljudi smio s njime kontaktirati

Aleksić je cijelo vrijeme boravka u šibenskom zatvoru bio u samici, a sam je išao i na šetnje. Samo par pravosudnih policajaca smjelo je s njime kontaktirati, a s drugim osuđenicima nije komunicirao.

Ranije je objavljeno da je izazvao čak 31 incident u zatvorima u kojima je bio, a u Lepoglavi je čak i fizički nasrnuo na jednog zatvorenika.