Kninjanin odbio vađenje krvi i urina, u autu mu pronašli drogu

Policijski službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Kako je izvijestila policija, mladić je zaustavljen u ponedjeljak oko 12:40 sati u Kninu dok je upravljao osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policajci su posumnjali da vozilom upravlja pod utjecajem droga ili lijekova te su ga podvrgnuli preliminarnom testiranju, kojim je utvrđena prisutnost droge u organizmu.

Nakon toga 23-godišnjak je odbio vađenje krvi i urina radi daljnje analize i vještačenja.

Policiji je potom predao dva PVC smotuljka s marihuanom ukupne bruto težine 32,5 grama te smotuljak s kokainom bruto težine 10,1 gram.

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog prometnog prekršaja policija je protiv 23-godišnjaka podnijela i optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku. Predložena je novčana kazna od 1.620 eura te zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.