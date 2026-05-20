Kratki spoj ponovno stiže u Split: Organiziraju speed date za samce od 33 do 45 godina

Hrvatska speed dating platforma Kratki spoj ponovno organizira događanje u Splitu. Speed date večer održat će se u srijedu, 27. svibnja, u Adriatic Social Clubu, a namijenjena je samcima u dobi od 33 do 45 godina.

Split ima dugu povezanost s ovim konceptom upoznavanja jer je prvi speed date u gradu održan još 2011. godine. Nakon događanja u Zagrebu, Puli i Osijeku, Kratki spoj ovog proljeća ponovno dolazi i u najveći dalmatinski grad.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Split je grad za koji redovito dobivamo upite i drago nam je da napokon možemo odgovoriti na taj interes”, rekla je organizatorica Kratkog spoja Hrvatka Kujundžić.

Kratki spoj djeluje od 2010. godine i dosad je organizirao više od 350 speed date događanja diljem Hrvatske.

Koncept je jednostavan – tijekom jedne večeri sudionici kroz kratke razgovore upoznaju više osoba iz svoje dobne skupine, a kontakti se razmjenjuju naknadno i to isključivo u slučaju obostranog interesa.

Organizatori ističu kako posljednjih godina sve više ljudi traži alternativu aplikacijama za upoznavanje i beskonačnom dopisivanju, pa se okreću susretima uživo i spontanijem upoznavanju.

Program počinje u 19 sati, dok se druženje nakon speed datea nastavlja od 21 sat uz DJ-a, koktele i opuštenu atmosferu u Adriatic Social Clubu.

Prijave za sudjelovanje obavezne su putem stranice kratkispoj.com.