Stara fotografija “Zlatne generacije” Hajduka oduševila navijače

"Bijeli” će u petak zaključiti sezonu od koje se, ruku na srce, očekivalo mnogo više kada je prošlog ljeta krenula prvenstvena utrka. Pogledi su već usmjereni prema novoj sezoni, slaganju momčadi i iščekivanju ždrijeba pretkola Europske lige.

U međuvremenu smo ponovno prošetali društvenim mrežama, gdje nam je pažnju privukla objava nekadašnjeg vratara “Zlatne generacije” Hajduka, Rizaha Meškovića.

Na fotografiji su Rizah Mešković, legendarni trener Tomislav Ivić, Brane Oblak i Dragan Holcer, snimljeni u hotelskom predvorju tijekom jednog Hajdukova gostovanja. U rukama su, naravno, novine – prizor iz vremena puno prije interneta, mobitela i laptopa.

– To je jedna stara fotografija, bila je objavljena u Tempu – rekao nam je jutros Rizah Mešković kada smo ga nazvali u Tuzlu.