VIDEO Jure Galića Juke hit je na društvenim mrežama: “Kvart di dica još igraju balun”

Splitski putopisac, fotograf i avanturist Jurica Galić Juka objavio je novi video posvećen Kili, jednom od kvartova koji, kako kaže, još uvijek čuva duh starog Splita.

“Kila - jedan od onih old school kvartova u Splitu di još dica igraju balun, a odrasli peku gradele u pitaru, dok piva dolazi direktno iz Konzuma...”, napisao je Juka uz video koji je brzo privukao pažnju na društvenim mrežama.

U kratkom, ali atmosferičnom prikazu Kile naglasak je stavljen na svakodnevne prizore koji danas polako nestaju iz urbanih sredina – djecu koja igraju nogomet među zgradama, susjede okupljene oko gradela i opušteni kvartovski život bez pretjerane užurbanosti.

Brojni pratitelji u komentarima su se složili kako upravo takvi prizori bude nostalgiju za “pravim Splitom”, kakav je nekad bio u većini gradskih kvartova.

Juka je posljednjih godina poznat po objavama kojima dokumentira život, ljude i atmosferu Dalmacije, često kroz jednostavne, autentične trenutke iz svakodnevice.