Zovko pozdravila trgovinski sporazum EU-a i SAD-a: “Otvara novo poglavlje suradnje”

Pregovarači Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća rano jutros postigli su dogovor o Okvirnom sporazumu o trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nakon tri kruga međuinstitucionalnih pregovora.

Zastupnica u Europskom parlamentu i stalna izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za trgovinu između EU-a i SAD-a Željana Zovko pozdravila je postignuti dogovor, ocijenivši ga važnim korakom za stabilizaciju transatlantskih gospodarskih odnosa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Današnji sporazum potvrđuje da je Europska unija preuzela odgovornost prema svojim poduzećima i milijunima radnika, na što sam pozivala od samog početka pregovora. Sporazum je mogao i trebao biti postignut ranije, ali važno je da su sve strane na kraju pristupile pregovorima u dobroj vjeri i prepoznale širu stratešku važnost transatlantskog partnerstva”, izjavila je Zovko.

Istaknula je kako je Europska pučka stranka od početka zagovarala brzo i pragmatično provođenje političkog dogovora koji su prošlog ljeta u Turnberryju postigli Donald Trump i Ursula von der Leyen.

Prema njezinim riječima, sporazum predstavlja više od običnog trgovinskog dogovora jer osigurava stabilnost najvećem bilateralnom gospodarskom partnerstvu na svijetu, čija je vrijednost u 2025. godini dosegnula 9,8 bilijuna dolara.

“O transatlantskom gospodarstvu danas ovisi više od 16 milijuna radnih mjesta s obje strane Atlantika”, naglasila je Zovko.

Dodala je kako sporazum uključuje zaštitne mehanizme za europske interese, ali bez pretjeranog protekcionizma.

“Sada očekujemo i od naših američkih partnera da prihvate ispruženu ruku Europe i nastave graditi snažnije i uravnoteženije transatlantsko partnerstvo. Vrijeme je da zajedno nastavimo raditi na preostalim izazovima, posebno kada je riječ o europskoj industriji čelika i aluminija”, poručila je.

Zovko je zaključila kako Europska unija i Sjedinjene Američke Države, uz gospodarske veze, dijele i stratešku odgovornost za očuvanje stabilnosti i jačanje vlastitih industrija.

Sporazum je nakon gotovo godinu dana pregovora dobio suglasnost svih 27 država članica, a Europski parlament o njemu bi trebao glasovati na plenarnoj sjednici u lipnju.