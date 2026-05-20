Zovko pozdravila trgovinski sporazum EU-a i SAD-a: “Otvara novo poglavlje suradnje”

Pregovarači Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća rano jutros postigli su dogovor o Okvirnom sporazumu o trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nakon tri kruga međuinstitucionalnih pregovora.
Zastupnica u Europskom parlamentu i stalna izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za trgovinu između EU-a i SAD-a Željana Zovko pozdravila je postignuti dogovor, ocijenivši ga važnim korakom za stabilizaciju transatlantskih gospodarskih odnosa.
“Današnji sporazum potvrđuje da je Europska unija preuzela odgovornost prema svojim poduzećima i milijunima radnika, na što sam pozivala od samog početka pregovora. Sporazum je mogao i trebao biti postignut ranije, ali važno je da su sve strane na kraju pristupile pregovorima u dobroj vjeri i prepoznale širu stratešku važnost transatlantskog partnerstva”, izjavila je Zovko.
Istaknula je kako je Europska pučka stranka od početka zagovarala brzo i pragmatično provođenje političkog dogovora koji su prošlog ljeta u Turnberryju postigli Donald Trump i Ursula von der Leyen.
Prema njezinim riječima, sporazum predstavlja više od običnog trgovinskog dogovora jer osigurava stabilnost najvećem bilateralnom gospodarskom partnerstvu na svijetu, čija je vrijednost u 2025. godini dosegnula 9,8 bilijuna dolara.
“O transatlantskom gospodarstvu danas ovisi više od 16 milijuna radnih mjesta s obje strane Atlantika”, naglasila je Zovko.
Dodala je kako sporazum uključuje zaštitne mehanizme za europske interese, ali bez pretjeranog protekcionizma.
“Sada očekujemo i od naših američkih partnera da prihvate ispruženu ruku Europe i nastave graditi snažnije i uravnoteženije transatlantsko partnerstvo. Vrijeme je da zajedno nastavimo raditi na preostalim izazovima, posebno kada je riječ o europskoj industriji čelika i aluminija”, poručila je.
Zovko je zaključila kako Europska unija i Sjedinjene Američke Države, uz gospodarske veze, dijele i stratešku odgovornost za očuvanje stabilnosti i jačanje vlastitih industrija.
Sporazum je nakon gotovo godinu dana pregovora dobio suglasnost svih 27 država članica, a Europski parlament o njemu bi trebao glasovati na plenarnoj sjednici u lipnju.