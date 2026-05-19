FOTO I VIDEO Kaos na Hvaru: Mještani najavljuju prosvjed, a ako ih se nastavi ignorirati, prava drama stiže usred sezone

Problemi u Zastražišću na otoku Hvaru kulminirali su najavom mirnog prosvjeda koji će se održati u srijedu, 20. svibnja, u 10:30 sati u Donjem poju. Mještani poručuju da više ne mogu šutjeti zbog dugotrajnih i, kako tvrde, iznimno loše izvedenih radova na vodovodnoj mreži.

Na objavljenoj fotografiji udruge "Zastražišće For World" stoji poziv: "PROSVJED! 20.05. srijeda Zastražišće u 10:30h", a organizatori najavljuju kratku obustavu prometa uz transparente kako bi poslali jasnu poruku nadležnima.

"Nismo nikad imali vodu"

No, o čemu se radi...

Predsjednica udruge "Zastražišće For World" Ivana Mateljan Zlojutro iz Zastražišća, mjesta koje administrativno pripada Općini Jelsa, za Dalmaciju Danas opisala je dugogodišnji problem s vodoopskrbom.

"Nismo nikad imali vodu, kišnica se skupljala u gustirnama. Potrebna nam je bila prije 50-ak godina, ali mi je nismo dobili kada je većina otoka Hvara dobila vodu. I sada dolazimo u civilizaciju i konačno su nam odlučili provesti vodu", rekla nam je Mateljan Zlojutro. No, kako ističe, problem je nastao u samoj izvedbi radova.

"Međutim, radovi traju jako dugo, već je trebalo biti gotovo. Iznimno su loše izvedeni, uništena je cesta, uništeno je mjesto", tvrdi. Zastražišće je, kaže, specifično mjesto jer je izrazito raštrkano. "Moje mjesto, Zastražišće, jako je raštrkano. Puno je mjesta i uvala koje mu pripadaju. Tu je sedam zaselaka i pripadajuće uvale, jako je raštrkano mjesto. Sve se devastiralo", upozorava Mateljan Zlojutro.

Posebno ističe problem oborinskih odvoda. "Postoje odvodi za kišu, svaka kuća ima potoke i odvode. Sve su zatrpali ili razbili. To smo im pokušali objasniti, ali samo nas šetaju s mjesta na mjesto. S nikim se ne može razgovarati", kaže.

"Osobe s invaliditetom mjesecima ne mogu izaći iz kuće"

Mještani se, prema njezinim riječima, suočavaju i s ozbiljnim problemima u svakodnevnom kretanju. Posebno su pogođene starije i teško pokretne osobe. "Moja susjeda, koja je teško pokretna, nije mogla izaći iz kuće. Ispred kuće joj je mjesecima bila daska koju ona ne može prijeći. Osobe s invaliditetom mjesecima su u svojim kućama, ne mogu poviriti iz kuće jer se ne može kretati po mjestu", govori Mateljan Zlojutro.

Dodaje da su se nedavno počeli izvoditi i radovi na asfaltiranju, no tvrdi da ni taj dio nije riješen kako treba. "Sada su počeli malo asfaltirati cestu, a onda su nedavno opet radili rupe i rezali asfalt jako duboko. Ljudi se slažu da je napravljena katastrofa, a da ne govorim da nam se masovno žale vozači koji svakodnevno razbijaju automobile", ističe.

Zbog svega navedenog mještani su odlučili organizirati mirni prosvjed.

"Sada organiziramo mirni prosvjed jer želimo da nas se čuje. Želimo da se nešto pomakne, da se stvari konačno krenu mijenjati. Ovo predugo traje i na rubu smo živaca", poručuje Mateljan Zlojutro. Prosvjed će se održati u srijedu, 20. svibnja, u 10:30 sati u Zastražišću, u Donjem poju, na lokaciji za koju organizatori tvrde da predstavlja jedan od najvećih problema. "Na tom mjestu nalazi se veliki odvod gdje se skuplja voda. Ondje ćemo organizirati mirni prosvjed i kratko ćemo prekinuti promet", najavila je.

"Ništa ne radimo mimo zakona"

Organizatori naglašavaju da su o svemu obaviještene nadležne službe te da je prosvjed organiziran u skladu sa zakonom.

"Sve službe smo obavijestili o ovome i sve je po planu organizirano. Ništa ne radimo mimo zakona. Kratko ćemo zatvoriti promet s transparentima kako bismo poslali jasnu poruku", rekla je Mateljan Zlojutro.

Poručuje i da bi se nezadovoljstvo moglo dodatno intenzivirati ako se problemi nastave ignorirati. "Želimo naglasiti nezadovoljstvo, a ako nas se i dalje nastavi ignorirati, veći prosvjed ćemo organizirati usred sezone, kada bude veći protok vozila kroz mjesto", zaključila je predsjednica udruge "Zastražišće For World".