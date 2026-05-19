Ponavljač prometnih prekršaja ponovno uhvaćen za volanom unatoč zabrani

Policijski službenici jučer su na području Solina zaustavili 50-godišnjaka, višestrukog ponavljača prometnih prekršaja, koji je ponovno zatečen za upravljačem unatoč zabrani upravljanja vozilom.

Kako je priopćeno, muškarac je zaustavljen 18. svibnja oko 11.40 sati tijekom redovne kontrole prometa.

Policija ga je nakon utvrđenih prekršaja privela na sud, predloživši zadržavanje zbog ranijih prometnih prekršaja i ignoriranja zabrane upravljanja vozilom. No sud ga je, unatoč prijedlogu policije, pustio da se brani sa slobode, dok će odluka o njegovoj odgovornosti biti donesena u redovnom postupku.