U školi postavljena Lukina slika s crnom trakom: Drniš se danas oprašta od 19-godišnjeg maturanta

Drniš se danas oprašta od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, čiji je život tragično prekinut u subotu navečer.

U školi je postavljena Lukina fotografija u bijelom okviru, s crnom trakom u znak žalosti. Uz sliku se nalaze upaljena svijeća, bijelo cvijeće i ruže, a otvorena je i knjiga žalosti u koju se upisuju učenici, profesori, prijatelji i građani.

Osumnjičeni uhićen nakon više od 30 sati bijega

Podsjetimo, Kristijan Aleksić, koji je već ranije osuđivan zbog ubojstva, napada i obiteljskog nasilja, u subotu navečer je upucao Luku, nakon čega je pobjegao. Nakon više od 30 sati potrage uhićen je u noći s nedjelje na ponedjeljak, a danas bi trebao biti priveden DORH-u.

Ostaje pitanje odgovornosti sustava

Lukina smrt otvorila je teško pitanje: kako je višestruko osuđivani nasilnik bio na slobodi? Za sada nema odgovora hoće li itko odgovarati zbog činjenice da je osoba s takvom kriminalnom prošlošću bila izvan zatvora u trenutku kada se dogodila nova tragedija.

Posljednji ispraćaj Luke Milovca održat će se danas u 17 sati na groblju u Drnišu.