Barbir o smrti Luke Milovca: "Sustav se pomakne tek kad je nečije dijete već mrtvo"

Proteklog vikenda u Drnišu je ubijen devetnaestogodišnji Luka Milovac, maturant koji je, kako je objavio saborski zastupnik s liste Centra Damir Barbir, "radio, dostavljao pizzu, spremao se za maturalnu večer i imao cijeli život pred sobom".

"Umjesto da obuče odijelo za slavlje, Hrvatska ga danas ispraća u tišini", poručio je Barbir u objavi u kojoj je oštro kritizirao rad institucija i reakciju države nakon tragedije. Barbir smatra da Luka "nije stradao samo od metka jednog opasnog čovjeka", nego i "od države koja je znala, gledala, bilježila, odgađala i nije reagirala".

"Postalo je hitno tek kad je Luka ubijen"

Prema Barbiru, riječ je o čovjeku s nasilnom prošlošću kod kojeg je policija još 2023. godine pronašla ilegalno oružje.

"Postupak se vukao godinama. Za institucije to nije bilo hitno. Za sud to nije bilo hitno. Za sustav to nije bilo hitno. Postalo je hitno tek kad je Luka ubijen", naveo je. Dodao je kako upravo to "boli i razbjesni", jer se, prema njegovim riječima, sustav drukčije ponaša kada treba zaštititi "svoje".

"Sjetimo se slučaja Banožić. Sjetimo se kako se država zna organizirati kad treba paziti na čovjeka iz vlastitog kruga. Tada nema nemoći. Tada nema izgubljenih papira. Tada nema institucionalne zbunjenosti. Tada se vodi računa o svemu", objavio je Barbir. Saborski zastupnik ističe kako se problemi pojavljuju onda kada zaštitu treba pružiti "običnom čovjeku, djetetu, radniku, susjedu, maturantu koji dostavlja pizzu".

"Tada odjednom nitko nije nadležan. Tada se predmeti vuku. Tada se opasni ljudi šeću. Tada se svi čude tek kad se dogodi smrt", napisao je. Osvrnuo se i na izjave državnog vrha nakon tragedije. "Ministar kaže da je dosta. Premijer kaže da sustav nije funkcionirao kako treba. To nije izjava državnika. To je zakašnjelo priznanje da je država izdala dijete", poručio je Barbir.

Dodao je kako predstavnici vlasti ne mogu govoriti kao da komentiraju "tuđu državu".

"Vi vodite ovu. Vi ste vlast. Vi godinama postavljate ljude, mijenjate zakone, najavljujete reforme i tražite povjerenje građana. Ne možete biti svemoćni kad se dijele funkcije, a nemoćni kad treba preuzeti odgovornost za smrt mladića kojeg je sustav mogao i morao zaštititi", naveo je.

"Hrvatska ima svoje nadstrešnice"

Barbir je tragediju u Drnišu usporedio sa širim stanjem u državi, navodeći da ovo nije "jedan propust", nego "slika države u kojoj institucije predugo služe same sebi, a premalo ljudima".

"I zato mi se stalno vraća slika nadstrešnice u susjedstvu. Tamo je beton pao na ljude, ali prava tragedija nije počela tog dana. Počela je puno ranije. U papirima, dozvolama, pogodovanjima, šutnji, neodgovornosti i uvjerenju da se ništa neće dogoditi", napisao je. "Hrvatska ima svoje nadstrešnice. Nisu uvijek od betona. Nekad su od sudskih spisa koji godinama stoje u ladicama. Nekad od stranačkih imenovanja. Nekad od kukavičluka. Nekad od rečenice da nije hitno. Nekad od sustava koji se pomakne tek kad je nečije dijete već mrtvo", dodao je.

Kako je zaključio u tom dijelu objave, "svaka takva nadstrešnica jednom padne".

"U Drnišu je pala na Luku", poručio je.

"Danas opet imamo Luku"

Barbir je podsjetio i na smrt Luke Ritza, koja je prije osamnaest godina potresla Hrvatsku. "Imao je 18 godina. Bio je maturant. Njegovo ime postalo je simbol borbe protiv nasilja. Tada smo govorili da se takvo nešto više nikada ne smije ponoviti. Danas opet imamo Luku", naveo je.

Dodao je kako je ponovno riječ o mladiću "na pragu života", obitelji kojoj država nakon tragedije nudi sućut i građanima koji pitaju kako je moguće da nitko nije reagirao na vrijeme. "Danas građani šute 19 minuta. Po jednu minutu za svaku godinu Lukina života. Ta šutnja ima više dostojanstva od svih zakašnjelih izjava onih koji se sada prave iznenađeni. Ali nakon te šutnje, ja neću šutjeti", poručio je Barbir.

Barbir smatra da bi šutnja institucija nakon ove tragedije značila pristanak na čekanje nove tragedije. "Značila bi da ćemo opet čekati sljedeću tragediju, sljedeću obitelj, sljedeće dijete i sljedeću konferenciju za medije na kojoj će isti ljudi, istim tonom, govoriti da sustav nije funkcionirao", napisao je. "Nije dovoljno reći da sustav nije funkcionirao. Netko je taj sustav napravio. Netko ga vodi. Netko ga brani. Netko od njega živi. I netko za njega mora odgovarati", naglasio je. Na kraju objave poručio je kako Luka ne može biti vraćen, ali da nakon njegove smrti "nitko više nema pravo reći da nije znao".

"Ako država ne zna zaštititi devetnaestogodišnjeg mladića od čovjeka za kojeg je već znala da je opasan, onda problem nije samo u jednom ubojici. Problem je u državi koja je opasnog čovjeka pustila, a Luku ostavila samog", zaključio je Damir Barbir.