Igralište na Zvončacu u završnoj fazi obnove: Park-šuma Marjan moli građane da ne ulaze na gradilište

Igralište na Zvončacu nalazi se u samoj završnici radova, izvijestili su iz Javne ustanove Park-šuma Marjan, uz apel građanima da poštuju zabranu ulaska na gradilište.

Iz Park-šume Marjan upozoravaju kako su posljednjih dana zabilježeni učestali ulasci na prostor igrališta, unatoč jasno postavljenim oznakama zabrane pristupa. Takvo ponašanje, ističu, može prouzročiti štetu na spravama i ostalim sadržajima prije nego što igralište uopće bude dovršeno i službeno otvoreno za djecu.

Završni radovi na gumenoj podlozi

U narednim danima na igralištu se izvode završni radovi postavljanja gumene podloge. Upravo je to faza u kojoj je prostor posebno osjetljiv, pa svaki neovlašteni ulazak može dovesti do ozbiljnih i teško popravljivih oštećenja.

Iz Park-šume Marjan naglašavaju kako je u obnovu igrališta uloženo mnogo truda, energije i značajnih financijskih sredstava, s ciljem da djeca dobiju siguran, kvalitetan i lijepo uređen prostor za igru i druženje.

Građane mole za još malo strpljenja i odgovornosti kako bi se radovi mogli završiti bez dodatnih poteškoća.

"Molimo vas za poštivanje zabrane pristupa gradilištu kako bismo uskoro zajedno uživali u novom igralištu na ponos svih građana", poručili su iz Park-šume Marjan.