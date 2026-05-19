Puljak o ubojstvu Luke Milovca: "Hrvatska traži odgovornost"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak objavila je oštru reakciju nakon ubojstva devetnaestogodišnjeg Luke Milovca u Drnišu, poručivši da institucije moraju prestati šutjeti te da Hrvatska više ne smije ostati bez odgovora na pitanje tko je odgovoran za propuste sustava. Proteklog vikenda u Drnišu je ubijen devetnaestogodišnji Luka Milovac, maturant kojem je, kako je objavila saborska zastupnica Centra Marijana Puljak, "život tek trebao početi".

Puljak je u svojoj objavi upozorila na, kako navodi, ozbiljne propuste institucionalnog sustava, postavljajući pitanje kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, dvije i pol godine čeka na slobodi jer je za sud taj predmet bio ocijenjen kao nehitan. "Kako je moguće da u cijeloj jednoj institucionalnoj vertikali baš nitko nije odgovoran? Ni u jednom resoru, ni u jednom uredu, nitko nigdje!", poručila je Puljak.

"Vi vodite ovu državu"

Puljak je u objavi prozvala Vladu i vladajuću stranku, ističući da se odgovornost ne može prebacivati na neodređeni "sustav".

"I onda čujemo ministra Habijana kako dramatično viče: "Dosta je!", a premijer Plenković hladnokrvno komentira kako "sustav nije funkcionirao kako treba". Pa dobro jutro!!!", napisala je Puljak. Dodala je kako predstavnici vlasti, prema njezinim riječima, ne mogu nastupati kao promatrači zbivanja u državi kojom upravljaju.

"Ali, gospodo iz Vlade, vi ne sjedite u komentatorskom studiju komentirajući neku drugu državu. Vi vodite ovu državu! Vi ste vlast!", poručila je Puljak. Saborska zastupnica Centra u objavi je posebno kritizirala HDZ, tvrdeći da je upravo ta stranka odgovorna za sustav koji je, kako navodi, godinama ostavljan sporim, neodgovornim i bez posljedica za propuste. "HDZ je stvorio državu korumpiranu od vrha do dna. Državu u kojoj je stranačka knjižica mjerilo svega - i napredovanja, i zapošljavanja, i biranja sudaca. I sada se stvoritelji takvog društva čude ovom rezultatu?! Pa to je vaših ruku djelo!", objavila je Puljak.

Prema njezinim riječima, tragedija u Drnišu otvorila je pitanje odgovornosti cijelog sustava, osobito nakon informacije da je predmet vezan uz ilegalno oružje godinama stajao bez hitnog postupanja.

Usporedila slučaj s tragedijom Luke Ritza

Puljak se osvrnula i na smrt Luke Ritza, koja je prije gotovo dva desetljeća potresla Hrvatsku i izvela građane na ulice. "Prošlo je gotovo dvadeset godina otkako je Hrvatsku potresla i na ulice izvela smrt osamnaestogodišnjeg Luke Ritza. Tada se cijela država klela da se to više nikada ne smije ponoviti, da sustav mora izolirati nasilje prije nego što bude prekasno. I evo nas danas. Opet imamo jednog Luku", napisala je Puljak.

Dodala je kako se, unatoč obećanjima nakon ranijih tragedija, društvo i institucije nisu dovoljno promijenili. Puljak je navela i da se građani organiziraju ispred Županijskog suda u Zadru, gdje će, prema njezinim riječima, stajati u 19 minuta dostojanstvene šutnje, po jednu minutu za svaku godinu života Luke Milovca.

"Dok ta njihova gromoglasna šutnja odjekuje i odzvanja cijelom Hrvatskom, mi ovdje u Saboru ne smijemo šutjeti! Institucije ove države šutjele su predugo, šutjele su pune dvije i pol godine dok je ubojica držao napunjeno oružje", poručila je Puljak. Na kraju objave saborska zastupnica Centra istaknula je da je, kako kaže, vrijeme za odgovornost i promjene.

"Vrijeme je da se krene. Vrijeme je za promjene. Hrvatska više ne smije šutjeti. Hrvatska traži odgovornost!", zaključila je Puljak.

