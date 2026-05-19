Općinski vijećnik iz Segeta osuđen zbog prijetnji načelniku Ivi Soriću. Odvjetnik: "Uložit ćemo žalbu"

Općinski sud u Splitu donio je presudu protiv Ante Barade, člana Općinskog vijeća Općine Seget iz Nezavisne liste - Vrime je i trenera borilačkih vještina, zbog kaznenog djela prijetnje na štetu načelnika Općine Seget Ive Sorića (HDZ).

Prema zapisniku o objavi presude, Barada je proglašen krivim zbog prijetnji koje su kod oštećenika izazvale strah za vlastiti tjelesni integritet. Sud ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, no izrečena mu je uvjetna osuda. To znači da se zatvorska kazna neće izvršiti ako u roku provjeravanja od dvije godine, nakon pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prijetnje izrečene nakon verbalnog sukoba

Prema navodima iz presude, događaj se zbio 2. studenoga 2021. godine oko 13 sati u Segetu, u prostorijama Općine Seget. Nakon kraće verbalne prepirke s načelnikom Ivom Sorićem, Barada je napustio službene prostorije. Sud je utvrdio da je potom, u prisutnosti Luke Jadrića, također općinskog vijećnika s Nezavisne liste – Vrime je, i zaposlenice Ivone Tomaš, izrekao riječi prijetećeg sadržaja koje su prenesene načelniku Soriću. U presudi se navodi da je Barada rekao: "Bilo bi najbolje da se sad vratim u Općinu, da načelnika izbacim kroz prozor, da ga odrobijam šest godina, prodam zemlju i poslije mirno živim."

Prema sudu, te su riječi kod Ive Sorića izazvale strah za vlastiti tjelesni integritet. Presudom je izvan snage stavljen ranije izdani kazneni nalog Općinskog suda u Splitu od 15. lipnja 2023. godine. Barada je, osim uvjetne osude, obvezan platiti troškove kaznenog postupka u iznosu od 200 eura u paušalnoj svoti. Rok za žalbu iznosi 15 dana.

Sorić: "Zakon je potvrdio da sam bio u pravu"

Načelnik Općine Seget Ivo Sorić za naš je portal komentirao presudu, ističući da mu cilj nije bila osveta, nego zaštita osobnog i institucionalnog dostojanstva.

"Radi se o čovjeku Anti Baradi koji je član Općinskog vijeća Općine Seget i koji je trener borilačkih vještina. Ovim sudskim procesom želio sam zaštiti sebe kao i da se postave granice u neprimjerenom ponašanju, kako osobno prema čovjeku tako i prema instituciji koju predstavljam. Pravdu ja ovdje ne shvaćam kao osvetu niti želju za uništavanje tuđeg života. Zakon je samo potvrdio da sam bio u pravu i neka ovo bude pouka da se ubuduće vodi računa o integritetu i dostojanstvu svake osobe", kazao nam je Sorić.

Kontaktirali smo i odvjetnika Ante Barade, Mirka Roguljića, koji nam je otkrio da će na presudu biti uložena žalba.

"Zaprimili smo objavni zapisnik i objavu presude u kojoj je moj klijent proglašen krivim. Međutim, takav ishod nismo mogli očekivati s obzirom na rezultate dokaznog postupka i s takvim ishodom nismo zadovoljni. Čekat ćemo pisano obrazloženje presude na koje ćemo uložiti žalbu iz svih žalbenih razloga jer je, po meni, ovakva odluka i pravno i stvarno kriva i zanima me kako će biti obrazložena. Po zaprimanju, rok je od 15 dana za žalbu, koju ćemo svakako uložiti, pa ćemo vidjeti što će viši sud kazati", otkrio je Roguljić za Dalmaciju Danas.