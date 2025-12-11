HDZ-ov načelnik iz Segeta gura odluku koja cenzurira javnost: Samo općina smije snimati, ostali – šute ili lete van!

U Općini Seget u petak, 12. prosinca, održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća na čijem se dnevnom redu, pod jednom od posljednjih točaka, nalazi prijedlog Odluke o snimanju i objavljivanju sjednica Općinskog vijeća Općine Seget. Riječ je o nacrtu odluke koji još nije donesen, ali prema dosadašnjem načinu glasanja vladajuće većine realno je očekivati da bi na toj sjednici mogao biti izglasan. Ako se to dogodi, Seget će postati još jedna hrvatska općina u kojoj vijećnicima, medijima i građanima nije dopušteno samostalno snimati sjednice, nego će pravo snimanja i objave imati isključivo sama općina.

U političkoj pozadini svega nalazi se načelnik Općine Seget Ivo Sorić, čije je ime već mjesecima u centru spora oko transparentnosti rada lokalne vlasti.

Jadrića vukli po podu i razbili mu mobitel

O ovoj temi je Dalmacija Danas već iscrpno izvještavala nakon skandalozne sjednice Općinskog vijeća na kojoj je oporbeni vijećnik i bivši kandidat za načelnika Luka Jadrić pokušao snimati rad vijeća.

Naime, Jadrić je postavio mobitel na stativ i uključio snimanje, što je predsjednica Općinskog vijeća Marina Zulim protumačila kao kršenje reda. Uslijedile su opomene, a zatim i poziv zaštitaru. Prema Jadrićevim navodima, zaštitar ga je povlačio, bacio na pod, razbio mu mobitel i fizički izbacio iz vijećnice, nakon čega je završio na hitnoj s lakšim ozljedama. Incident je završio i na policiji, a oporbeni vijećnik najavio je sudske postupke.

Vrijedi napomenuti da su sjednice općinskih vijeća po zakonu u pravilu javne te da je izbacivanje vijećnika zbog snimanja – u situaciji u kojoj javnost rada nije formalno isključena – najmanje sporno s aspekta transparentnosti, a potencijalno problematično i s pravne strane. U cijeloj priči, prema navodima oporbe, ključnu je ulogu imao načelnik Ivo Sorić, koji je – tvrde – zahtijevao intervenciju zaštitara i na taj način sudjelovao u udaljavanju oporbenog vijećnika iz vijećnice.

Što piše u nacrtu odluke: Samo Općina snima, ostalima – zabrana

Nacrt Odluke o snimanju i objavljivanju sjednica Općinskog vijeća Općine Seget predviđa da će: sjednice slikom i zvukom "službeno snimati i internetom objavljivati" sama Općina Seget, i to putem svoje službene mrežne stranice. Nadalje, snimke se neće objavljivati u slučajevima kada je javnost zakonom isključena, ali i kod hitno sazvanih sjednica te u "drugim opravdanim slučajevima" o kojima odlučuje predsjednik Vijeća. Na kraju, svim ostalim prisutnima snimanje nije dopušteno bez izričitog odobrenja predsjednika Općinskog vijeća

Ako netko unatoč zabrani nastavi snimati, predsjednik ga najprije opominje, a ako se on ogluši, udaljuje ga sa sjednice. Ako je riječ o vijećniku koji odbije izaći, predsjednik konstatira da je udaljen i da se više ne broji za kvorum i glasovanje, a "uređaje za snimanje uklonit će zaštitarska služba po nalogu predsjednika Općinskog vijeća". Drugim riječima, Odluka bi u praksi značila da samo općinska vlast – kojom upravljaju HDZ-ova većina i načelnik Ivo Sorić – smije slobodno snimati i objavljivati sjednice, dok kamere vijećnika, medija ili građana postaju stvar "milosti" predsjednice Općinskog vijeća Marine Zulim kao osobe koja vodi sjednice i odlučuje o dopuštenjima.

Primjedba Luke Jadrića: "Odluka je protuustavna i protuzakonita"

Prije nego što je nacrt odluke došao na dnevni red nove sjednice Općinskog vijeća, Općina Seget provela je javnu raspravu. U izvješću o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću bilježi se opširan prigovor u kojem se tvrdi da je odluka protuustavna i protuzakonita, a taj je prigovor uputio upravo oporbeni vijećnik Luka Jadrić, neposredno uoči nove sjednice Vijeća.

U svojoj primjedbi Jadrić naglašava da Ustav Republike Hrvatske jamči pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a svako ograničenje tog prava mora biti razmjerno, nužno i propisano zakonom, a ne lokalnim odlukama, da Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi polazi od načela javnosti rada predstavničkih tijela – sjednice su javne, a isključenje javnosti dopušteno je samo iznimno i jasno propisano te da Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje tijela javne vlasti da osiguraju javnost i transparentnost rada, dok su ograničenja dopuštena samo u strogo propisanim situacijama (npr. tajni podaci, sigurnost, zaštita privatnosti)

Jadrić upozorava da predloženi tekst daje previše diskrecije predsjedniku Vijeća, koji bi mogao proizvoljno odlučivati kad se snimka objavljuje, a kad ne. Traži se da se odluka povuče i izradi novi, ustavno i zakonski usklađen prijedlog.

Općina je u svom odgovoru te primjedbe označila kao "primljene na znanje", ali ih nije prihvatila. Službeno tumačenje glasi: odluka je, kažu u općini, usklađena sa zakonima, jer će se sjednice službeno snimati i objavljivati na mrežnim stranicama, čime se "osigurava potpuna javnost rada".

Novinarski upit za komentar na ovu temu poslali smo Luki Jadriću, a on nam je jasno odgovorio: "Ovdje se radi o otvorenoj cenzuri i pokušaju prikrivanja rada Općinskog vijeća od javnosti. Nećemo to tolerirati. Tražit ćemo reakciju svih nadležnih instanci, od nadzornih tijela do državnih institucija, kako bi se ovakva praksa odmah zaustavila. Posebno zabrinjava činjenica da snimka nasilnog izbacivanja sa sjednice do danas nije objavljena. To samo potvrđuje da je cilj manipulirati informacijama i sakriti ono što se doista dogodilo. Javnost rada nije ničija privatna igra, nego zakonska obveza i minimum demokratskih standarda. Borit ćemo se protiv svakog pokušaja da se odluke donose u mraku", istaknuo je Jadrić.

I Općini Seget poslali smo novinarski upit u vezi s ovom temom, ali, očekivano, nismo dobili odgovor. Kao što ga, u pravilu, nikad ne dobijemo.

Nema snimke skandalozne sjednice

Podsjetimo, u ranijim člancima smo naglašavali da je upravo na toj sjednici – na kojoj je zaštitar vukao po podu Luku Jadrića i razbio mu mobitel – Općina snimala rad vijeća. Ipak, ta snimka nije javno dostupna na službenim kanalima općine. S druge strane, građani Segeta i šira javnost incident su mogli vidjeti zahvaljujući snimkama koje su objavili Dalmacija Danas i Nezavisna lista "Vrime je!", koja već godinama privatno snima i objavljuje sjednice Općinskog vijeća na svom YouTube kanalu.

To stvara paradoks: dok vlast tvrdi da želi da "javnost rada bude potpuna", ključni događaj ovog saziva – nasilno izbacivanje vijećnika – ostaje bez službene snimke, iako je upravo ta sjednica snimana općinskom kamerom kojom raspolaže administracija kojom upravlja načelnik Ivo Sorić.

Napetosti između oporbe i vladajućih u Segetu traju duže vrijeme. Načelnik Sorić već je ranije javno ulazio u sukobe s oporbenim vijećnicima, prozivajući ih za "laži, klevete i nepoznavanje procedure". S druge strane, predsjednica Općinskog vijeća Marina Zulim sada dobiva formalnu ulogu ključne osobe kada je riječ o kamerama u vijećnici – upravo ona će po nacrtu odluke davati ili uskraćivati dopuštenje za snimanje svim ostalim sudionicima, od vijećnika do novinara.

Političko je pitanje jasno: je li zadatak lokalne vlasti osigurati maksimalnu transparentnost, ili kontrolirati sliku koja izlazi iz vijećnice? Što znači kada općina koja se poziva na javnost rada ne želi objaviti snimku vlastitog skandala, ali zato uredno uređuje mehanizam kažnjavanja svakoga tko pokuša snimati?

Seget nije usamljen

Primjedba da je segetska odluka "opasni presedan" dobiva težinu kada se pogleda šira slika. U Hrvatskoj već postoji nekoliko jedinica lokalne samouprave koje su ograničile ili zabranile snimanje sjednica: Općina Šolta navodi da je Poslovnikom propisano da fotografiranje i snimanje sjednica nije dopušteno bez izričite dozvole predsjednika Vijeća. Općina Čeminac ističe da je snimanje sjednica od strane prisutnih zabranjeno bez prethodnog odobrenja, a službeno snimanje povjereno je isključivo općini. Vinkovci su izmjenama Poslovnika vijećnicima onemogućili samostalno snimanje, a uveden je i model prema kojem grad sam organizira eventualne prijenose i objave.

U svim tim slučajevima obrazloženje je slično: radi se o "uređenju rada" i "osiguravanju javnosti" putem službenih kanala.

Što kažu Ustav i zakoni?

Pravo javnosti da zna što radi lokalna vlast nije stvar dobre volje načelnika ili predsjednika Vijeća, nego ustavno pravo. Ustav Republike Hrvatske u članku 38. jamči slobodu izražavanja misli i pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Svako ograničenje tog prava mora biti propisano zakonom, razmjerno i nužno u demokratskom društvu. Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje tijela javne vlasti da osiguraju javnost i otvorenost svog rada, proaktivno objavljuju informacije i omoguće građanima uvid u ono što rade. Ograničenja su iznimka – zbog zaštite tajni, sigurnosti, osobnih podataka – i moraju biti jasno propisana. Nadalje, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nalaže da su sjednice predstavničkih tijela javne, a isključenje javnosti moguće je samo iznimno i u jasno određenim slučajevima.

Iako o snimanju sjednica kamerama ne postoji poseban, detaljan zakon, tijela poput Povjerenika za informiranje i AZOP-a u svojim mišljenjima redovito naglašavaju da je snimanje i objava sjednica legitimno sredstvo osiguravanja javnosti rada, uz poštivanje pravila o zaštiti osobnih podataka. Umjesto zabrana, preporuka je da se snimanje jasno uredi i da se građane unaprijed obavijesti da se sjednica snima.

U tom svjetlu, lokalni akt koji uvodi generalnu zabranu snimanja za sve osim vlasti i daje široke ovlasti predsjedniku Vijeća da odlučuje hoće li se snimka uopće objaviti – teško je pomiriti s duhom Ustava i zakona, što i stoji u primjedbi koju je u javnom savjetovanju uputio upravo Luka Jadrić.

Test za demokraciju u Segetu

Dakle, sjednica Općinskog vijeća Segeta nije "samo još jedna točka dnevnog reda". Na njoj će se odlučivati hoće li građani ubuduće sjednice moći pratiti iz više izvora – službenih snimki, oporbenih kamera, nezavisnih medija – ili će sve ovisiti o tome što će odlučiti većina koja trenutno drži vlast.

Nacrt odluke dolazi neposredno nakon što je, kako je Dalmacija Danas već objavila, oporbeni vijećnik završio na podu i u bolnici jer je pokušao snimati javnu sjednicu. Sada se isti obrazac ponašanja pokušava ugraditi u službeni dokument Općine Seget.

Načelnik Ivo Sorić i predsjednica Općinskog vijeća Marina Zulim, zajedno s ostalim vijećnicima, u petak će odlučivati hoće li Seget postati općina u kojoj je snimanje javne sjednice praktično zabranjeno svima osim vlasti ili će prevladati razumijevanje da se povjerenje građana gradi upravo – kamerama uključenim "do kraja".