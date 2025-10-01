Neviđeni skandal u Segetu! Vijećnik Jadrić htio je snimati sjednicu, a na kraju ga je ozlijedio zaštitar: Vukao ga je po podu, razbio mu mobitel i fizički izbacio sa sjednice. Završio je u bolnici, a potom je naišao na "nepoznate tipove"...

Luka Jadrić, općinski vijećnik s Nezavisne liste "Vrime je", koja godinama djeluje kao oštra oporba HDZ-ovim političkim kapitalcima u Segetu – prvo bivšem načelniku Vinku Zulimu, a potom i aktualnom načelniku Ivi Soriću – našao se usred burnih događaja na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća.

Na prošlim lokalnim izborima bio je i kandidat za načelnika Općine Seget s Nezavisne liste "Vrime je", pri kojoj on i njegov kolega Ante Barada, također oporbeni vijećnik, već godinama djeluju u segetskoj politici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jadrić, poznat po svom kritičkom nastupu i redovitom dokumentiranju rada Vijeća, na sjednicu je stigao u društvu kolege s liste, Ante Barade. No, ono što je za njih do tada bila uobičajena praksa – snimanje vijećničkih rasprava – ovoga je puta naišlo na zabranu i završilo incidentom koji je ostavio posljedice i na njegovo zdravlje.

Godinama snimali bez problema, sada zabrana bez objašnjenja

Prema riječima Luke Jadrića, tijekom posljednje četiri godine on i kolege redovito su snimali sjednice Općinskog vijeća bez ikakvih prigovora. No, praksa je neočekivano prekinuta ovoga ljeta.

"Na prošloj sjednici, u srpnju, nisu nas pustili da snimamo. Nisu nam rekli zašto, samo su kazali da oni snimaju i da mi nemamo osnove za to. Nisu se pozvali ni na kakav zakon, ništa. Obavijestili smo nadležne institucije, ali se nitko nije očitovao", rekao je Jadrić.

Novi pokušaj i intervencija zaštitara

Situacija se ponovila i na posljednjoj sjednici. Ante Barada, s kamerom u rukama, nije smio ući u vijećnicu – prema riječima zaštitara, to mu je bila izravna naredba iz Općine Seget.

Unatoč tome, Jadrić je odlučio pokušati snimiti sjednicu vlastitim mobitelom i stativom. "Kad sam počeo snimati, predsjednica vijeća Marina Zulim dala mi je tri opomene i pozvala zaštitara da me izbaci. Upozorio sam ga da me ne smije dirati jer ću ga privatno tužiti. Potom su zaustavili sjednicu i stigla je policija", prisjeća se Jadrić.

Policija, koja je izašla na teren, razgovarala je s njim, njegovim kolegom Baradom i načelnikom Ivom Sorićem. "Rekli su da nema remećenja javnog reda i mira i da ništa ne mogu poduzeti. Nakon što su otišli, načelnik je dao znak zaštitaru da me izbaci."

Ono što je uslijedilo, prema Jadrićevu iskazu, bila je nasilna reakcija zaštitara. "Prvo me uhvatio za vrat, povlačio me i vrijeđao. Odgurnuo me na zid, pao sam na pod, mobitel i stativ su se razbili. Vukao me po podu dok me nije izbacio van i zaključao vrata. Vratio mi je razbijeni mobitel", kaže.

Nakon toga ponovno je pozvao policiju, a zbog bolova u ruci posjetio je Hitnu medicinsku pomoć, gdje mu je utvrđena lakša tjelesna ozljeda. Policija ga je naknadno kontaktirala i zatražila medicinsku dokumentaciju.

Susret s "nepoznatim tipovima" u Omišu

Incident se nije završio na tome. Nakon što je otpušten iz Hitne medicinske pomoći, na parkingu u Omišu dočekale su ga dvije nepoznate osobe koje su se, kako kaže, predstavile kao ljudi iz zaštitarske tvrtke.

"Rekli su mi da pazim što radim i naglasili da neće dopustiti da se preko njihovih leđa vodi političko prepucavanje. Dodali su i da oni samo rade ono za što su plaćeni. Nisu se predstavili, ali sam i taj događaj prijavio policiji u Omišu", izjavio je Jadrić.

Smije li se snimati sjednica Općinskog vijeća?

Prema važećim zakonima i Poslovniku Općinskog vijeća Seget, sjednice Vijeća u pravilu su javne (čl. 65. Poslovnika). Javnost se može isključiti samo odlukom Vijeća, i to u jasno propisanim slučajevima (npr. zaštita osobnih podataka, poslovnih ili državnih tajni). Ako takva odluka nije donesena, sjednica ostaje javna.

To znači da su vijećnici – uključujući i oporbene – u pravilu ovlašteni snimati tijek sjednice, uz uvjet da time ne remete rad i da poštuju pravila zaštite osobnih podataka. Dodatno, Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi naglašavaju da je transparentnost rada temeljno načelo, a Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) preporučuje da se snimanje i objava snimki jasno reguliraju poslovnikom ili odlukom vijeća.

Ograničenja su moguća isključivo u slučaju formalnog isključenja javnosti ili kada snimanje ometa rad sjednice. Bez takve odluke, zabrana snimanja nema čvrsto pravno uporište. Drugim riječima, prema važećem pravnom okviru – sjednice Općinskog vijeća Općine Seget smiju se snimati, a vijećnik koji to čini postupa u skladu sa zakonom, sve dok se poštuje red i odluke vijeća donesene u propisanom postupku.

Kontaktirali smo HDZ-ovog načelnika Ivu Sorića kako bi nam objasnio zašto je snimanje zabranjeno, iako bi prema važećim zakonima i Poslovniku Općinskog vijeća Seget trebalo biti drukčije. No, načelnik nam se ne javlja.