Preminuo Draško Lambaša

Šibenik je ostao bez jednog od svojih prepoznatljivih pravnih i političkih aktera. Draško Lambaša tijekom karijere izgradio je reputaciju iskusnog odvjetnika i stečajnog upravitelja, ali i političara koji je redovito sudjelovao u javnim raspravama o ključnim gradskim temama.

Lambaša je vodio vlastiti odvjetnički ured u Šibeniku, gdje je godinama pružao pravne usluge građanima i poduzetnicima. Njegov profesionalni put obilježilo je široko iskustvo u različitim pravnim područjima, a posebno se isticao u vođenju složenih postupaka.

Kao stečajni upravitelj sudjelovao je u nizu značajnih predmeta. U javnosti je ostao poznat kao stečajni upravitelj šibenskog Remontnog brodogradilišta.

Uz pravnu karijeru, Lambaša je bio aktivan i na političkoj sceni. Kao član Hrvatske narodne stranke (HNS) obnašao je dužnost gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Šibenika.

U javnosti je bio poznat po otvorenim istupima i kritičkom pristupu radu gradske uprave. Posebno se isticao u raspravama o komunalnim i imovinsko-pravnim pitanjima, poput slučajeva vezanih uz prodaju javnih putova u gradskoj četvrti Crnica.

Sudjelovao je i u širim društvenim i političkim raspravama, uključujući teme iz novije hrvatske povijesti, poput prijedloga vezanih uz preimenovanje šibenske Poljane, piše ŠibenikIN.