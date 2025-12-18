Ženi asistentici za djecu s teškoćama u razvoju nisu produžili ugovor, a nije dobila ni odluku o otkazu. Na njezino mjesto dolazi supruga HDZ-ova načelnika Segeta

U općini kojom upravlja Ivo Sorić, HDZ-ov načelnik Segeta, ponovno se prepričava priča koja – barem prema navodima – zvuči kao lekcija iz "spontanog" kadroviranja. Naime, kako doznajemo, jedna je gospođa (podaci poznati redakciji), koja je pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju, nakon gotovo dvije godine rada dobila je otkaz u Dječjem vrtiću Seget, a na to mjesto je, "nevjerojatno slučajno i sasvim spontano", došla supruga načelnika Ive Sorića. Istodobno, kako smo još ranije doznali, Radić još nije dobila odluku da je dobila otkaz, no u komentaru na jednoj objavi na društvenim mrežama je napisala sve ono što trebate znati o vladajućoj garnituri u Općini Seget.

"Zaposlena je nova pomoćnica za djecu s teškoćama uz razvoju, uz načelnikovu suprugu(koja već radi), a mene je posla nacelnik da iden u svoju opcinu trazit posal. Supruga je poželjela otići iz vrtića u Segetu, u vrtić u Vranjicu", izjavila je gospođa koja je dobila otkaz. U prijevodu: netko "već radi", netko "ide u svoju općinu", a netko "poželi otići" – i eto kadrovske akrobacije koje, prema tvrdnjama, ne traže ni objašnjenje ni odluku.

Nezavisna lista Vrime je: "RUGANJE SA ZDRAVIM RAZUMOM"

Nezavisna lista Vrime je, koja često kritizira rad vladajućih i Ive Sorića u Općini Seget, a uz to su i najglasnija oporba u općinskom vijeću, prokomentirali su ovaj novi skandalozni slučaj iz Segeta:

"RUGANJE SA ZDRAVIM RAZUMOM - Što se događa u DV Seget? Pitanje je na koje je odgovor vrlo jednostavno dati - političko obećanje i nepotizam. Naime, jedna već sada bivša zaposlenica DV Seget dobila je otkaz nakon tri godine kvalitetnog rada bez ikakvog objašnjenja i uz odgovor načelnika da, citiramo, ide raditi u svoju općinu.

No, idemo redom. Sam natječaj za radno mjesto Pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju protuzakonit je.

Kako? 1. Poziva se na "Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)" iz 1997. godine, dok je ove godine na snagu stupio novi Pravilnik o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 145/2024). 2. Dokumenti se prema natječaju trebaju dostaviti osobno što je protivno Zakonu o sustavu državne uprave. Naime, dokumente bi se trebalo moći dostaviti i putem pošte ili dostave.

Već te dvije stvari i više su nego dovoljne da se isti poništi.

Mislite li da je on poništen?

Ne.

Zaposlena je načelnikova supruga", objavili su iz NL Vrime je.

No, dok jedni tvrde da je sve "političko obećanje i nepotizam", drugi zasad biraju tradicionalni institucionalni odgovor: tišinu!

Natječaj i odluka: DV Seget objavio dva izvršitelja, izabrane Darija Sorić i Mirjana Gabre

Dalmacija Danas se još davno obratila upitom, a zanimao ih je postupak vezan uz zapošljavanje u DV Seget, na radnom mjestu pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

U upitu se navodi da je DV Seget 7. listopada 2025. objavio natječaj za 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, te da se u natječaju navodi kako se kandidati trebaju ravnati prema Pravilniku iz 1997. godine (NN 133/97) i da se prijave s dokumentacijom dostavljaju osobno u roku od osam dana od objave natječaja. Usto, u upitu se navodi da u službenoj obavijesti o rezultatu natječaja od 5. prosinca 2025. stoji kako je Upravno vijeće DV Seget 3. prosinca 2025. donijelo odluku o izboru kandidata te da su za navedeno radno mjesto izabrane Darija Sorić i Mirjana Gabre.

E sad, kad se u istoj priči spoje "osobna predaja dokumenata", "Pravilnik iz 1997." i prezime načelnika i rodbinska veza – teško je kriviti ljude što u tome ne vide samo administraciju, nego i "spontanost".

U nastavku prenosimo sadržaj upita Dalmacije Danas prema DV Seget i Općini Seget, koji je poslan radi očitovanja:

Poštovani, obraćam vam se sa zamolbom za očitovanje vezano uz postupak zapošljavanja u Dječjem vrtiću Seget, na radnom mjestu pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju. DV Seget je 7. listopada 2025. objavio natječaj za 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. U natječaju se, među ostalim, navodi da se kandidati trebaju ravnati prema Pravilniku o vrsti stručne spreme iz 1997. godine (NN 133/97) te da se prijave s dokumentacijom dostavljaju osobno u roku od osam dana od objave natječaja. U službenoj obavijesti o rezultatu natječaja od 5. prosinca 2025. stoji da je Upravno vijeće DV Seget 3. prosinca 2025. donijelo odluku o izboru kandidata, te da su za navedeno radno mjesto izabrane Darija Sorić i Mirjana Gabre. Istodobno, iz Nezavisne liste Vrime je tvrde kako je riječ o političkom obećanju i nepotizmu. Navode da je jedna tadašnja zaposlenica DV Seget, nakon tri godine rada bez obrazloženja, dobila otkaz uz poruku načelnika da "ide raditi u svoju općinu", te da smatraju kako je natječaj protuzakonit iz više razloga, uključujući: pozivanje na zastarjeli pravilnik iz 1997., iako je ove godine stupio na snagu novi Pravilnik o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (NN 145/2024); obvezu osobne predaje dokumenata, što po njihovom tumačenju nije u skladu sa Zakonom o sustavu državne uprave, jer bi kandidati trebali imati mogućnost slanja dokumentacije i drugim propisanim kanalima (pošta/dostava). S obzirom na navedeno, molim vaše odgovore na sljedeća pitanja: Koji je pravni temelj da se u natječaju DV Seget poziva na Pravilnik iz 1997. (NN 133/97)? Je li prilikom izrade natječaja razmatran i novi Pravilnik (NN 145/2024) te, ako jest, zašto nije primijenjen? Zašto je natječajem određena isključivo osobna predaja dokumentacije? Je li kandidatima bilo omogućeno podnošenje prijava poštom ili drugim važećim kanalima? Ako nije, na temelju kojeg propisa je ta mogućnost isključena? Koliko je ukupno prijava pristiglo na natječaj i koliko je kandidata zadovoljilo formalne uvjete? Molim i podatak o broju kandidata pozvanih na razgovor/testiranje te kriterijima odabira. Koje je konkretne kriterije i postupke primijenilo Upravno vijeće prilikom donošenja odluke o izboru kandidata 3. prosinca 2025.? Postoji li zapisnik ili obrazloženje odluke i može li se dostaviti na uvid? Je li točna tvrdnja Nezavisne liste Vrime je da je natječaj proveden kako bi se zaposlila supruga načelnika Općine Seget? Ako je tvrdnja netočna, molim jasno očitovanje i demanti. Ako je točna, molim pojašnjenje kako je spriječen sukob interesa te je li načelnik bio izuzet iz bilo kakvog utjecaja na postupak. Molim očitovanje o navodima o otkazu bivšoj zaposlenici DV Seget nakon tri godine rada. Iz kojeg razloga je zaposlenici prestao radni odnos i je li odluka bila obrazložena te uručena u skladu s propisima?

"Kao i obično, odgovora nema"

Dalmacija Danas je, kako je već navedeno, poslala upit Dječjem vrtiću Seget i Općini Seget, ali odgovora – nema.

A kad odgovora nema, prostor popune navodi: o otkazu bez odluke, o poruci "idi u svoju općinu", o natječaju koji se drži 1997. kao da je zlatni standard te o rezultatima u kojima se "spontano" pojave imena koja javnosti zvuče – previše poznato.