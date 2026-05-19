Kreću radovi u Srinjinama: Ovaj dio ulice bit će pod posebnom regulacijom

Započeli su radovi sanacije zida u Mosorskoj ulici u Srinjinama, koji uključuju uklanjanje urušenog dijela potpornog zida i izgradnju nove nosive betonske konstrukcije.
Investitor radova je Grad Split, dok posao izvodi tvrtka Građenje Split d.o.o.
Ukupna vrijednost radova iznosi 31 tisuću eura s PDV-om, a planirano trajanje je 45 dana od uvođenja izvođača u posao.
Tijekom izvođenja radova mijenjat će se prometna signalizacija pa iz Grada mole građane za dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.
"Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju", poručili su iz Grada Splita.
