Novi val prijevara u Dalmaciji: Građani ostali bez više od 67 tisuća eura

Policija na području Splita, Imotskog, Kaštela, Sinja i Brača zaprimila je više prijava računalnih prijevara i lažnih ulaganja u kojima su građani oštećeni za više od 67 tisuća eura.

Kako navode iz policije, građani su dovedeni u zabludu putem lažnih SMS poruka, internetskih stranica i navodnih ulaganja u kriptovalute, nakon čega su ostajali bez novca s računa ili su uplaćivali novac nepoznatim osobama.

U većem broju slučajeva prevaranti su slali SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa mobilnom bankarstvu. Poruke su sadržavale poveznice na lažne internetske stranice koje su izgledale poput službenih stranica banaka, a građani su ondje unosili osobne podatke, podatke kartica, mTokena i autorizacijske kodove.

U jednom slučaju građanka je pokušala platiti elektroničku putnu autorizaciju za putovanje u Ujedinjenu Kraljevinu preko stranice koja je izgledala kao službena stranica. Nakon što je unijela podatke kartice i osobne podatke, s njezinih računa provedene su neovlaštene transakcije.

Policija je zaprimila i više prijava osoba koje su putem interneta ili telefona stupile u kontakt s navodnim brokerima i investitorima za ulaganja u kriptovalute i druge oblike zarade. Oštećeni su u više navrata uplaćivali novac vjerujući da ostvaruju dobit, no kasnije su shvatili da su prevareni kada više nisu mogli doći do svog novca.

Iz policije upozoravaju građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka, ne unose osobne i bankovne podatke na neprovjerenim stranicama te da svaku sumnjivu komunikaciju odmah prijave policiji.