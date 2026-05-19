Kako javlja Grad Split, započeli su radovi sanacije potpornog zida u Mosorskoj ulici u Srinjinama, koji obuhvaćaju uklanjanje urušenog dijela zida te izvedbu nove nosive betonske konstrukcije.

Investitor radova je Grad Split, dok je izvođač tvrtka Građenje Split d.o.o., Split. Ukupna vrijednost radova iznosi 31.000,00 eura s PDV-om, a planirano trajanje radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

"Tijekom izvođenja radova prometna signalizacija će se mijenjati, stoga molimo građane za dodatnu pozornost i poštivanje regulacije prometa. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju", poručuju iz Grada Splita.