Umirovljeniku iz Dalmacije ukradeno 180 tisuća eura

Policijska postaja Vodice istražuje slučaj računalne prijevare u kojem je 77-godišnji hrvatski državljanin ostao bez gotovo 180 tisuća eura nakon ulaganja u navodno trgovanje dionicama.

Prema informacijama policije, oštećeni je još u veljači prošle godine stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja se predstavila kao predstavnik tvrtke za trgovanje dionicama. Putem internetske platforme uplatio je početnih 18 tisuća eura za kupnju dionica.

Godinu dana kasnije, 10. veljače 2026., kontaktirala ga je druga nepoznata osoba koja ga je nagovorila da zbog navodno povoljnije kamatne stope uplati novac u banku povezanu s tvrtkom za trgovanje dionicama. Tada je uplatio čak 105.181 euro.

Prevaranti su potom tvrdili da mu prijeti zatvaranje burzovnog računa te da mora uplatiti dodatni novac kako bi mu bila isplaćena navodna zarada od ulaganja. Oštećeni je u više navrata uplatio još 54.900 eura.

Kada više nije mogao stupiti u kontakt s osobama koje su ga savjetovale, shvatio je da je prevaren i sve prijavio policiji.

Policija traga za počiniteljem te će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu zbog računalne prijevare.

Iz policije ponovno upozoravaju građane, posebno starije osobe, da budu oprezni prilikom ulaganja novca putem interneta i da ne dijele osobne podatke, fotografije dokumenata ili bankovnih kartica nepoznatim osobama.

– Investiranje u kriptovalute i dionice vrlo je rizično poslovanje te se građani uvijek trebaju savjetovati s financijskim stručnjacima i inzistirati na sastancima u službenim poslovnim prostorima provjerenih tvrtki – poručili su iz policije.