Drniš sutra organizira mirno okupljanje za Luku: “Grad je zavijen u bol i nevjericu”

Građani Drniša organiziraju mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati sutra, 20. svibnja, u 19 sati na Poljani, nakon tragedije koja je proteklih dana potresla cijeli grad.

Kako navode organizatori, iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka niti udruga, nego građani, prijatelji, roditelji i susjedi koji žele odati posljednju počast tragično preminulom Luki, ali i upozoriti na osjećaj nesigurnosti i nezadovoljstvo reakcijom sustava.

– Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao? – stoji u priopćenju građana.

Organizatori naglašavaju kako tijekom okupljanja neće biti govora ni političkih obraćanja, a okupljene će u molitvi za Luku, njegovu obitelj i cijeli Drniš predvoditi župnik i dekan fra Lukica Vojković.

Građani su pozvali sve koji žele iskazati sućut i podršku da na Poljanu donesu svijeće i cvijeće, koje će potom biti položeno ispred srednje škole.

U priopćenju se navodi i kako su građani godinama živjeli u strahu od osobe za koju tvrde da je već ranije bila povezana s nasiljem te postavljaju pitanje zašto upozorenja nisu ozbiljnije shvaćena.

– Ovo nije samo okupljanje tuge. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme i zašto je sigurnost građana ponovno pala pred očima sustava koji ih je trebao štititi – poručuju organizatori.

Dodaju i kako Drniš “nikada nije govorio mržnjom” te da iz građana danas progovaraju isključivo tuga i potreba za istinom.