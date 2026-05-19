Kaos na Makarskom primorju: Vozač bez dozvole divljao cestom pa završio iza rešetaka

Općinski prekršajni sud u Makarskoj osudio je 34-godišnjaka na ukupno 120 dana zatvora zbog niza teških prometnih prekršaja koje je počinio krajem travnja na području Gradca i Živogošća.

Kako navodi policija, muškarac se 29. travnja tijekom noćnih sati nije zaustavio na znak policijskih službenika, nakon čega je uslijedila opasna vožnja tijekom koje je počinio niz prometnih prekršaja.

Sud je utvrdio da se nije pridržavao prometnih znakova ni prometne trake, nesigurno je skretao i mijenjao smjer kretanja, nije koristio pokazivače smjera te je naglo povećavao brzinu zbog čega je došlo do proklizavanja kotača. Tijekom vožnje izazvao je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a potom napustio mjesto događaja.

Uz to, odbio je testiranje na droge te upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Za ukupno devet prekršaja izrečene su mu novčane kazne u iznosu od 1.560 eura, dok mu je za odbijanje testiranja na droge i vožnju bez položenog vozačkog ispita određena zatvorska kazna od ukupno 120 dana.

Sud je u obrazloženju presude naglasio da je riječ o višestruko kažnjavanoj osobi kojoj ranije novčane i zatvorske kazne nisu promijenile ponašanje.

Njegovo ponašanje sud je opisao kao rizično, opasno i drsko, ističući da je tijekom bijega ugrozio putnike u vozilu, druge sudionike u prometu, ali i policijske službenike koji su postupali u otežanim noćnim uvjetima.