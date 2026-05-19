Na splitskoj peškariji dijelit će se besplatna hrana i pričati priče o moru

Mirisi mediteranske kuhinje, priče ribara, edukativne radionice i besplatne degustacije obilježit će festival “Ribari i ribarsko prigovaranje”, koji će se održati u četvrtak, 21. svibnja, od 18 do 20 sati na platou ispred splitske ribarnice.

Festival organizira Udruga Sunce u sklopu projekta FishNoWaste, a cilj događanja je približiti građanima važnost održivog ribarstva, smanjenja otpada u moru i očuvanja ribarske tradicije Jadrana.

Posjetitelje očekuje bogat program u kojem sudjeluju ribari, znanstvenici, kuhari, učenici i zaljubljenici u more. Na festivalu će sudjelovati predstavnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, ribarskih zadruga iz Kaštel Sućurca i Tribunja, Pomorske škole Split te drugih organizacija i inicijativa povezanih s očuvanjem mora.

Poseban dio programa bit će gastro zona u kojoj će splitski restorani Corto Maltese i Makarun pripremati jela od lokalnih namirnica te pokazati kako izgleda zero-waste pristup kuhanju. Posjetitelji će moći besplatno degustirati pripremljena jela.

Festival će imati i edukativni dio namijenjen djeci i mladima, koji uključuje STEM radionice i aktivnosti o očuvanju mora, mikroplastici i zaštiti okoliša. Na zidu peškarije prikazivat će se kratki filmovi o morskom otpadu, ribarima i očuvanju Jadrana, dok će na Marmontovoj ulici od 20. do 24. svibnja biti postavljena izložba fotografija “Jadranska blaga”.

Organizatori ističu kako će festival biti organiziran kao plastic-free događanje, uz korištenje višekratnih rješenja i smanjenje jednokratne plastike.