Što se događa s Aleksićem? Oglasila se šibenska policija

Šibenska policija objavila je nove detalje tragedije koja se dogodila u subotu navečer u Drnišu, kada je smrtno stradao 19-godišnjak.

Kako navode iz policije, dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 50-godišnjak u subotu, 16. svibnja oko 23.05 sati, na terasi obiteljske kuće vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Osumnjičenog su policijski službenici uhitili jučer, 18. svibnja, oko 2.30 sati na prilazu Drnišu.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teškog ubojstva te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon dovršenog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu.