Vozači, oprez! Kreću radovi u jednoj od najprometnijih splitskih ulica

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" nastavljaju se radovi u Velebitskoj ulici u Splitu.

Kako je priopćio Vodovod i kanalizacija Split, od 19. do 20. svibnja planirano je snimanje izvedenih radova sanacije cjevovoda u Velebitskoj ulici, na dionici od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Bračkom ulicom.

Radovi će se izvoditi u vremenu od 9 do 15 sati, a iz VIK-a mole građane za strpljenje i razumijevanje tijekom njihova trajanja.

Radovi su dio Ugovora P3 pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Projekt aglomeracije Split – Solin ukupno je vrijedan više od 321 milijun eura, a najveći dio financira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Cilj projekta je poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje te usklađivanje sa standardima Europske unije u vodno-komunalnom sektoru.