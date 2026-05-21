PROMETNA NESREĆA KOD KAŠTEL SUĆURCA Sudarila se dva automobila i motocikl, motorist prevezen u bolnicu

Jutros se na brzoj cesti kod Kaštel Sućurca dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila i motocikl.

Prema prvim informacijama, na teren su izašle hitna medicinska pomoć i policija, a motorist je nakon nesreće prevezen u bolnicu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Promet se odvija otežano

Zbog nesreće se promet na ovom dijelu brze ceste odvija usporeno i uz poteškoće.

Dodatne gužve stvaraju se i u nastavku dionice, gdje se kosi trava između prometnih traka, zbog čega je jedna traka zatvorena za promet.