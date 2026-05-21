Rekordan broj oboljelih od dvije opasne spolne bolesti

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti izvijestio je o više od 106.000 slučajeva gonoreje u Europi u 2024. godini, što je porast od 4,3 posto u odnosu na prethodnu godinu i preko 300 posto od 2014. godine. Ovo je bila najviša zabilježena stopa otkako je agencija počela pratiti spolno prenosive infekcije 2009. godine, prenosi N1.

Brojke ne izgledaju bolje ni za ostale infekcije. U 2024. godini prijavljeno je gotovo 46.000 slučajeva sifilisa, što je porast od 8 posto u odnosu na 2023. godinu i više nego dvostruko više od stope iz 2015. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Neliječene, ove infekcije mogu uzrokovati teške komplikacije, poput kronične boli i neplodnosti, a u slučaju sifilisa i problema sa srcem ili živčanim sustavom", rekao je Bruno Ciancio, stručnjak u ECDC-u za prenosive bolesti i one koje se sprečavaju cijepljenjem.

Europa se bori s kontrolom infekcija spolno prenosivih bolesti, a brojke u posljednjem desetljeću rastu. To je dijelom posljedica poboljšanja u testiranju i nadzoru, ali i promjena u seksualnom ponašanju, pri čemu mladi ljudi donose rizičnije odluke, poput nekorištenja kondoma.

Brojke su također otkrile da infekcije među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima čine više od polovice svih slučajeva gonoreje i sifilisa.

Porast broja slučajeva sifilisa također je povezan s porastom broja slučajeva kongenitalnog sifilisa, kad se infekcija prenosi s trudnice na novorođenče. Neliječene infekcije predstavljaju ozbiljne, po život opasne rizike, uključujući pobačaj, mrtvorođenče, prijevremeni porod i smrt novorođenčeta.

Ovo je "vjerojatno jedan od najzabrinjavajućih nalaza podataka iz 2024.", rekla je Otilia Mårdh, znanstvena službenica za HIV, spolno prenosive infekcije i virusni hepatitis u ECDC-u.

Slučajevi su se gotovo udvostručili od 2023. do 2024., sa 78 slučajeva na 140, dosegnuvši najvišu zabilježenu stopu u Europi otkako je ECDC započeo nadzor nad spolno prenosivim infekcijama, piše Politico.

Klamidija, iako je i dalje najčešća spolno prenosiva bolest na kontinentu, nastavila je blagi trend pada, s više od 213.000 potvrđenih slučajeva u 2024., u odnosu na gotovo 231.000 u 2023.

ECDC upozorava da je "hitno potrebno" ciljano djelovanje kako bi se spriječilo daljnje širenje ovih bolesti. "Bez odlučnog djelovanja, trenutni trendovi vjerojatno će se nastaviti, povećavajući negativne zdravstvene posljedice i proširujući nejednakosti u pristupu skrbi", navode iz ECDC-a.