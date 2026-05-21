Nastavljena potraga za nestalim roniocem

Za državljaninom Republike Hrvatske, koji je 19. svibnja u svojstvu ronilačkog instruktora nestao tijekom vođenja turističke ronilačke ture sa vanjske strane otoka Lokruma, akcija traganja i spašavanja nastavljena je punim intenzitetom, u koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka).

Površinsko traganje provodi se sukladno usvojenom Planu, uz sudjelovanje ljudskih i tehničkih resursa, odnosno, pomorskih jedinica traganja i spašavanja i to plovilima iz sastava Lučke kapetanije Dubrovnik, Carinske uprave Dubrovnik, Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovnik), Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik, brodicom iz sastava Obalne straže RH te uz sudjelovanje članova i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), kao i plovilom mjesnoga ronilačkog kluba, za čijim nestalim članom traje traganje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U koordinirane aktivnosti također su uključeni raspoloživi ljudski i tehnički resursi u okviru podmorske pretrage, u kojoj je angažirano 12 ronilaca HGSS-a, 4 ronioca pripadnika JVP Dubrovnik te 2 ronioca iz sastava PPAP Dubrovnik, uz podršku većeg broja ronilaca, članova lokalnih i regionalnih ronilačkih klubova.

Uz angažirane tehničke resurse u sklopu ove akcije valja istaknuti upotrebu podmorskih besposadnih uređaja (dronova), koji djeluju sukladno njihovim operativnim mogućnostima i trenutnim potrebama, čime se povećava učinkovitost podmorskog pretraživanja.

Osim površinskog i podmorskog traganja u suradnji sa Obalnom stražom RH, u akciju je angažirana i jedna zračna jedinica, u vidu zrakoplova „PILATUS“, kojim se pretražuje područje u perimetru planiranog traganja.

Unatoč svim angažiranim jedinicama akcija traganja i spašavanja za sad je bez rezultata.