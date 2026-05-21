Hajdaš Dončić u Splitu o Davoru Matijeviću: "Žao mi je, žao mi je. To je sve što mogu reći"

Na splitskoj Rivi, na dnu Marmontove ulice, jutros je održana konferencija za medije povodom zajedničke kampanje SDP-a i Možemo! pod nazivom "Plenkovićeva inflacija".

Na konferenciji su govorili predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić.

Tema konferencije bila je rast troškova života, cijena hrane, stanovanja i režija, kao i posljedice koje inflacija ostavlja na građane Hrvatske. Tom je prigodom postavljena i izložba kojom su organizatori prikazali efekte inflacije na ključne prehrambene proizvode.

Novinar ga pitao o Davoru Matijeviću, bivšem predsjedniku splitskog SDP-a

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se i na političku situaciju u Splitu, nakon što ga je novinar pitao o Davoru Matijeviću, bivšem predsjedniku splitskog SDP-a, te događajima povezanim s konstituiranjem posljednjeg saziva Gradskog vijeća Grada Splita.

"Žao mi je i taj gospodin više nije član SDP-a. Hvala vam", kazao je Hajdaš Dončić.

Novinar ga je potom pitao i o Katarini Prnjak, bivšoj članici SDP-a.

"Gospođa se zaposlila u Lučkoj upravi Split koja je pod kontrolom ravnatelja Vice Mihanovića iz HDZ-a", glasilo je novinarsko pitanje.

"Dakle, uobičajen je to obrazac HDZ-a. Žao mi je, izuzetci postoje, ovo je bio izuzetak, žao mi je, žao mi je. To je sve što mogu reći", kazao je Hajdaš Dončić.

Politička pozadina splitskog slučaja

Podsjetimo, prilikom konstituiranja posljednjeg Gradskog vijeća Grada Splita, kandidat HDZ-a i HGS-a Željka Keruma, Igor Stanišić, postao je predsjednik Gradskog vijeća.

Tada je bivši šef splitskog SDP-a Davor Matijević, uz pomoć svoje tadašnje stranačke kolegice Katarine Prnjak, doprinio tome da HDZ, uz potporu HGS-a Željka Keruma, preuzme vlast u Splitu.

Ubrzo nakon toga Prnjak i Matijević napustili su SDP, prije nego što su iz stranke izbačeni.

Matijević nezavisni vijećnik, Prnjak se zaposlila u Lučkoj upravi

Davor Matijević danas u splitskom Gradskom vijeću djeluje kao nezavisni vijećnik. U međuvremenu su mu vladajući povjerili rukovođenje projektom hotela Zagreb na Duilovu, koji bi u budućnosti trebao biti prenamijenjen u dom za starije i nemoćne.

S druge strane, Katarina Prnjak, koja je u Gradskom vijeću bila zamjena za SDP-ova Danijela Kukoča, neko je vrijeme djelovala kao nezavisna vijećnica, a potom je svoje mjesto prepustila Kukoču.

U međuvremenu se Prnjak zaposlila u Lučkoj upravi Split, na čijem je čelu Vice Mihanović, istaknuti splitski HDZ-ovac i bivši kandidat te stranke za gradonačelnika Splita.