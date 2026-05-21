FRAZEMI OŽIVJELI KROZ ILUSTRACIJE: Na Filozofskom fakultetu otvorena izložba „Doslovno o prenesenom“

Na Filozofskom fakultetu u Splitu 19. svibnja 2026. u organizaciji Centra za strane jezike i Odsjeka za talijanski jezik i književnost održalo se otvaranje izložbe pod nazivom „Doslovno o prenesenom“.

Na izložbi su predstavljene ilustracije frazema to jest doslovni vizualni prikazi odabranih frazeoloških izraza na hrvatskom jeziku te njihove varijante na engleskom, talijanskom, francuskom i španjolskom jeziku, kao i kartice s prenesenim značenjem ilustriranih frazema.

Autori su ilustracija učenici su Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (mentorice: Teodora Grgić-Jeličić, Antonela Zagorac i Fabjana Jakovčić Čović) i Druge gimnazije Split (mentorice: Anamarija Brzica i Fani Marđokić). Učenice Druge gimnazije sa svojim su mentoricama prevele frazeme na strane jezike. Na otvaranju su uz srednjoškolce i njihove mentorice sudjelovale i studentice 1. godine Diplomskog studija Talijanistike.

Izložbu, koja se do kraja svibnja može pogledati u suterenu Filozofskog fakulteta u Splitu, osmislile su i organizirale doc. dr. sc. Antonia Luketin Alfirević i doc. dr. sc. Andrea Rogošić.