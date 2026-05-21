Evo koliko će se plaćati za pivo i običan obrok na SP-u

Dok cijene ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo već mjesecima izazivaju burne reakcije među navijačima, novo istraživanje je pokazalo da karte nisu jedini veliki trošak koji čeka ljubitelje nogometa na skorašnjem turniru koji se igra u Meksiku, Kanadi i SAD-u.

Istraživanje koje je proveo SeatPicka otkriva koliko će navijači morati izdvojiti za najosnovnije stvari unutar stadiona, jedno pivo i jedan osnovni obrok. Na vrhu liste najskupljih stadiona nalazi se Levis stadion u Santa Clari, gdje će navijači za takvu kombinaciju morati izdvojiti čak 32,24 dolara.

Odmah iza njega su MetLife u New Jerseyju s troškom od 33,22 dolara, te SoFi stadion u Los Angelesu gdje pivo i obrok zajedno koštaju 32,24 dolara.

Direktor SeatPicka Gilad Ziblerman ističe kako američki stadioni dominiraju vrhom ljestvice zbog visokih troškova života i organizacije velikih sportskih događaja u gradovima kao što su Los Angeles, New York, San Francisco i tako dalje.

Velike razlike između domaćina

Međutim, razlike između domaćina posebno dolaze do izražaja kada se usporede SAD i Meksiko.

Primjerice, dok će navijači na Levis stadionu za pivo i obrok izdvojiti više od 34 dolara, na Estadio Akronu u Guadalaji izdvojit će svega 9,77 dolara. Odnosno, razlika je gotovo 25 dolara.

Estadio Akron tako je proglašen najjeftinijim stadionom Svjetskog prvenstva, a iza njega slijede legendarna Estadio Azteca u Mexico Cityju i Estadio BBVA u Monterreyu. Za usporedbu, najjeftiniji stadion u SAD-u je Arrowhead Stadium u Kansas Cityju, gdje osnovni trošak iznosi 22,37 dolara.

Hrvatska nogometna reprezentacija igra u skupini L, turnir otvara protiv Engleske u Dallasu, potom igra protiv Paname u Torontu, a svojevrsnu utakmicu odluke igra protiv Gane u Philadelphiji, piše Gol.hr.