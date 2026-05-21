O-BRAČ 2026 prvi put stiže u Supetar: Orijentacijsko trčanje spaja sport, prirodu i Mediteran

Ljubitelji sporta, prirode i avanture krajem svibnja ponovno će doći na svoje jer se održava O-BRAČ 2026, popularno natjecanje u orijentacijskom trčanju koje ove godine po prvi put seli iz Postira u Supetar.

Riječ je o sportu u kojem se natjecatelji uz pomoć karte i kompasa kreću kroz nepoznat teren i traže unaprijed određene kontrolne točke. Orijentacijsko trčanje spaja fizičku izdržljivost i navigacijske vještine, a osim brzine važnu ulogu imaju snalažljivost i pravilan odabir rute.

Natjecanje će se održati od 29. do 31. svibnja 2026. godine, a organizatori ističu kako će sudionici imati priliku upoznati Supetar na potpuno drugačiji način – kroz njegove ulice, parkove, plaže i obalu, koji će postati kulisa nove „O-priče“ na Braču.

Program donosi nekoliko različitih utrka i atraktivnih lokacija diljem otoka. Prvog dana, u petak 29. svibnja, natjecanje počinje u Dolu s prvim startom u 17 sati. U subotu 30. svibnja sudionike očekuje utrka na Vidovoj gori od 10 sati, dok će se istoga dana u 17 sati održati i posebna „Welcome party race“ utrka u Supetru. Završni dan, nedjelja 31. svibnja, rezerviran je za sprint prvenstvo Hrvatske koje će se održati u Supetru s početkom u 10 sati.

Sudionike očekuju nove karte, prošireni tereni i potpuno novo iskustvo istraživanja Brača kroz sport i rekreaciju. Organizatori vjeruju kako će mnogi natjecatelji, osim sudjelovanja u utrkama, iskoristiti priliku i za nekoliko dodatnih dana uživanja u proljetnom Mediteranu i ljepotama otoka Brača.

Spoj orijentacije, prirode i mediteranskog ambijenta tako će i ove godine privući brojne domaće i strane zaljubljenike u ovaj sve popularniji sport.